Sanjska Hana: Največje presenečenje so bile Blaževe izjave

Mislim, da je bila Blaževa odločitev dokaj pričakovana, saj je imel posebno povezavo bolj z Arijanno in Kristino kot pa z mano in Laro.

Kako pa si se počutila ob Blažu?

Ob Blažu sem se vedno počutila odlično, pri njem mi je všeč, da ti da vedno občutek topline ter da se lahko z njim pogovarjaš o vsem, brez zadržkov.

Komentatorji Vrtnice in vino so te vseeno ocenili za preveč mirno za Blaža. Kako se vidiš ti?

Mislim, da nisem preveč mirna za Blaža, potrebujem zgolj več časa, da se nekomu odprem in pokažem, kakšna sem. Z mojimi prijatelji sem vedno med glasnejšimi.

Kaj ti pomeni celotna izkušnja?

Celotna izkušnja je bila edinstvena in je ne bom nikoli pozabila. Tako z Blažem kot s puncami sem doživela neverjetne trenutke, ki mi veliko pomenijo. Z nekaterimi puncami se še vedno družimo in smo postale dobre prijateljice. Bili so padci in vrhunci, a sem hvaležna, da sem del te zgodbe.

Si pogledala pretekle oddaje? Kakšno presenečenje?

Največ presenečenj je bilo, ko sem slišala nekatere izjave Blaža. Odzivi punc me niso presenečali, saj sem nekako že v šovu vedela, kaj si točno mislijo, ker smo bivale skupaj. Za Blaža pa nisem nikoli zares vedela, kaj si o nečem misli, tako da je bilo lepo slišati v oddajah še njegovo plat zgodbe.

Videti je, da ste se punce dobro razumele. Je bila katera v živo drugačna kot pred kamero? Si o kateri spremenila mnenje?

Punce so po večini takšne pred kamero, kot so v živo. Z nekaterimi se boljše razumem, z nekaterimi malo manj. O marsikateri sem si pa spremenila mnenje po šovu, saj sem ugotovila, da je malo drugačna, kot je bila predstavljena v šovu. O Evi Luni sem imela med šovom mešane občutke, sem pa spoznala, da je res prijetna oseba in zdaj se dobro razumeva.

Kako je bilo ob vrnitvi v domače okolje? Kakšni so odzivi bližnjih?

Ko sem se vrnila v domače okolje, sem bila presrečna. Odzivi prijateljev in moje družine so bili neverjetni.

Nekaj časa je že minilo od snemanja šova. Kakšno je zdaj tvoje ljubezensko življenje? Si še samska?

Šov je bil sneman že kar nekaj časa nazaj, od takrat pa sem zelo zadovoljna z ljubezenskim življenjem. Dobila sem svojega srečnega izbranca.

Te lahko pričakujemo še kdaj na malih ekranih?

Trenutno delam na veliko projektih, tako da morda se znova srečamo tudi na malih ekranih.

Boš izkoristila prepoznavnost?

Prepoznavnost prinese veliko dobrih stvari, ampak tudi slabe. Že prej sem bila zelo aktivna na socialnih omrežjih, tako da bom še naprej ohranjala stik s sledilci. Najbolj se veselim novega podcasta. Začenjam ga z mojo najboljšo prijateljico Ani, govorili bova o tabu temah, ljubezenskih težavah ipd.

Imaš že kakšne načrte za konec leta?

Za konec leta imam veliko načrtov, želim si pa predvsem najti svoj notranji mir in se malo spočiti, saj je bilo to leto zame kar naporno.

Bi kaj sporočila tistim, ki morda oklevajo, ali bi se prijavili v šove?

Vsem, ki razmišljajo, da bi se prijavili v šov Sanjski moški, svetujem, da grejo. Je neverjetna izkušnja in ne bo vam žal.