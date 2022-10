Sanjska Maša ne mara ženskih dram

Maša Levačič je ena izmed deklet, ki poskušajo priti do srca sanjskega moškega Blaža Kričeja Režka. V resničnostnem šovu tokrat ne sodeluje prvič, se pa prvič pred kamerami podaja na pot iskanja ljubezni. Pogovarjali smo se z zgovorno svetlolasko, ki žari od pozitivizma in v življenju ne želi zamuditi nobene priložnosti.

Bila si že v Big Brotherju. Kako to, da si se odločila, da ponovno sodeluješ v šovu? V bistvu še sama ne vem, zakaj sem se odločila, da grem ponovno v šov, to je še mene presenetilo. Po Big Brotherju sem rekla, da ne grem nikoli več v noben šov, ampak ne, ker ne bi bilo fino, ampak, ker je to bolj "once in a lifetime" izkušnja in je nikoli več ne dojemaš s takim evforičnim občutkom kot prvič. Na nobeno prijavo za šov nikoli sploh nisem trznila, letos pa so me v bistvu začeli prepričevati prijatelji in prijateljice. Meni je bilo to še najprej smešno in sem si rekla, da sigurno ne grem (smeh). Ampak kot vsi dobro poznamo "nikoli ne reci nikoli", se je to zdaj zgodilo ravno meni. Bolj ko se je bližal konec prijav, bolj sem o tem razmišljala in si rekla: Big Brother in Sanjski moški/ženska sta bila moja najljubša šova, gledala sem vse sezone (nekaj tudi tujih), in če je Big Brother bil ena najboljših izkušenj v mojem življenju, zakaj ne bi šla še v Sanjskega moškega? Tako ali tako živimo samo enkrat in vedno obžalujemo samo stvari, ki jih nismo naredili, in ne stvari, ki smo jih.

Imaš kakšno posebno taktiko, kako osvojiti Blaža? Nikoli nisem imela taktike, nikoli ne bom imela taktike. Taktika pač ni način, za katerega bi se sploh odločila. Sem to, kar sem. In če mu bom taka všeč, mu bom, če ne pa pač ne. Boljše tako, kot pa da predstavim 'fejk' sebe ... če igraš, se vedno vidi in na dolgi rok se to definitivno ne obnese. Tekmujemo pa tukaj za Blaža, za ljubezen in ne recimo za denar, kjer je vseeno, kako prideš do njega. Ko denar imaš, ga imaš. Pri ljubezni in partnerju pa to ni tako. Tudi če zmagaš, moraš to vzdrževat, če ne lahko zgubiš tako hitro, kot si dobil. Torej se po mojem mnenju taktike in pretvarjanja ne obnesejo. Kako pa se počutiš ob Blažu? Ob Blažu se počutim prijetno in kar precej sproščeno, glede na to, da sva se komaj spoznala. Sanjski moški je malenkost mlajši, obožuje morje, navtiko, po drugi strani mu je blizu tudi kmečki slog življenja. Imata dovolj skupnega, da bi se med vama lahko razvila prava ljubezen? Imava kar nekaj skupnih stvari in seveda kar nekaj različnih. Menim, da se nasprotja privlačijo. Enak si pač ne moreš biti. Rada imam, da imava s partnerjem različne hobije, da so tudi stvari, v katerih uživava vsak posebej, ali pa da lahko tudi en drugega naučiva kaj novega. "The missing puzzle" ni nikoli identičen drugemu, in tako je tudi v ljubezni. Kako pomembno ti je, da se s sotekmovalkamirazumete? Nenazadnje se vse borite za isti cilj ... Ne maram ženskih dram in ne maram tekmovanja ... prave ženske se med seboj znajo podpirati in dati ena drugi kompliment, ne da bi se ob tem počutile ogrožene ali kaj manj pomembne. Tekmujemo tako ali tako za Blaža in če se bomo s katero sotekmovalko skregale, ne bomo zato niti malo bolj všeč Blažu in soprepiri med sotekmovalkami res nepotrebni. Želim si, in pomembno mi je, da se z ostalimi tekmovalkami v redu razumemo. Navsezadnje smo 24 ur skupaj pod eno streho in je neko mirno ozračje definitivno več kot dobrodošlo, že tako je dovolj pritiska že samo zaradi nepoznanega okolja in ljudi. Ne rabimo še prepirov.

Si se s katerimi še posebej povezala? Na nekaj tekmovalk pa sem se res navezala, kar se je tudi videlo pri Aninem odhodu. Tudi za ostale tekmovalke lahko rečem, da je na svoj način vsaka super ženska. Se pa vedno s kom bolj razumeš kot z drugim .... Kako bližnji gledajo na tvoje sodelovanje v šovih? Prijatelji in prijateljice me zelo podpirajo in so navdušeni, da me lahko zopet spremljajo v šovu. Druzinski člani pa so bili na začetku presenečeni, da sem se zopet odločila za šov, vendar me pri tem vseeno podpirajo. No, mogoče jih pa to le ni tako presenetilo, so že navajeni mojih nenavadnih in nenadnih podvigov. (smeh) Big Brother je prinesel nekaj objav v medijih. Kako si tedaj dojemala pisanja medijev o tebi in kako zdaj, ko si nekoliko starejša? Nikoli se nisem obremenjevala s tem, kaj se piše o meni, niti nisem nikoli nobenega članka vzela kot slabo, ker niti ene stvari nisem obžalovala. Torej, dokler so objave v medijih resnične, nimam nobenih težav. Kar pa se tiče zlobnih komentarjev ljudi, pa jih nikoli nisem in ne bom brala. Mislim, da žaljivi komentarji povedo več o ljudeh, ki jih pišejo, kot o meni. Če bi se obremenjevala s tem, kaj si ljudje misljijo o meni, bi potem res živela svoje življenje?

Kdo je Maša, ki živi svoje življenje, na povsem povprečen dan? Kaj takrat počneš? Moj povprečen dan zgleda tako, da vedno zgodaj vstanem, okoli 6h se razgibam (joga, klasično raztezanje) ali ga začnem s sprehodom v naravi. Po jutranjem ritualu se odpravim v mojo top službo, ki nahrani mojo kreativno žilico, po sluzbi pa se dan razlikuje glede na to, ali imam kak trening ali se preprosto družim s prijatelji ali družino. Počnemo pa veliko stvari - od šopinga, bovlinga, biljarda, kosila pa vse do sprehodov ali klasičnih pogovorov ob kavi. Proti večeru pa si vedno vzamem še čas zase, brez tega se dan ne sme končati. Sproščanje v topli kopeli, meditacija, obrazne maske ali pa preprosto pogledam kak dober film. Pred spanjem pa skoraj vedno še malo analiziram dan, kaj sem se novega naučila, katere so bile najlepše stvari dneva itd. Spat se načeloma odpravim precej pozno, tam nekje med polnočjo in 2. uro zjutraj. Tvoj sanjski avto, sanjska služba in sanjski dom so ... Moj sanjski avto je avto, ki me odpelje na najlepše kraje in najboljše 'roadtripe', moja sanjska služba je služba, ki me osrečuje in mi dovoli rasti in biti kreativna, moj sanjski dom pa je tam, kjer se počutim doma. Kaj si sicer želiš početi v življenju? V življenju si želim početi vse, kar me osrečuje, vse kar me veseli, vse kar me nekaj nauči, vse kar me oblikuje in vse, kar me spomni, da res živim. Torej uživanje v vzponih in pobiranje po padcih.