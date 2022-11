Sanjska Suki: Večkrat si domišljam stvari, ki niso resnične

Že v šovu se je med nama razvila neka posebna kemija, to smo lahko videli recimo takrat, ko sva bila skupaj na kavču in se nisva mogla nehati smejati. Če bi se razvila prava ljubezen iz tega? Po mojem mnenju ne, ampak ohranila bi se ta najina igriva energija, ki jo imava, ko sva skupaj.

Recimo, mislila sem, da je bil Blaž jezen name, pa sploh ni bil. Preveč se oziram na to, kako se druga oseba počuti okoli mene, kar je dobro, ampak hkrati slabo zame.

Kaj pa punce? So se stkale tesnejše vezi s katero izmed njih?

Vse punce so čudovite, obožujem jih. V šovu sem se najbolj povezala s Hano. Začeli sva se malo več družiti in ugotovili, da sva praktično skoraj enaki osebi. Ponoči sva skupaj hodili po hrano in se dolgo pogovarjali v sobi.

Dala si vtis, da brez težav navežeš stike z različnimi karakterji. Je tudi v zasebnem življenju tako?

To je res. Imam več zelo različnih družb in v vsaki se počutim sprejeto. Sama po sebi imam močen karakter, ki pa ga prilagajam glede na družbo, zato sem se v šovu razumela z vsako od punc.

Gledalce si presenetila s podatkom o barvni slepoti. Kako 'motnja' sicer vpliva na tvoje življenje?

Imam skotopični sindrom. Ta sindrom name vpliva tako, da brez očal težko berem in rešujem teste zaradi bele barve papirja. Moti me zelo bela in pa tudi naravna svetloba.

Kako ti uspeva ob sončni svetlobi?

Lahko zdržim tudi brez očal, ampak mi je dosti lažje biti čez dan z očali.

Delaš kot trenerka otrok z razvojnimi motnjami ...

Imam veliko ljubezen do otrok. V njih sem vlagala svoj čas, trud in energijo. Najlepše mi je videti njihov napredek. Dober občutek je, ko veš da si nekemu otroku omogočil malo lažje življenje.

Kaj mora imeti nekdo, da lahko opravlja tako delo?

Za opravljanje tega dela je seveda potrebno veliko potrpljenja, saj se moraš najprej z otrokom povezati, da ti lahko zaupa.

Kaj pa v prihodnje: se morda vidiš še kje na televiziji? Nenazadnje si stopila pred žirante na odru Slovenija ima talent, zdaj si bila v Sanjskem moškem ...

V prihodnosti se vidim na televizijskih ekranih. Po nastopu na Slovenija ima talent sem vedela, da si želim delati v televizijskem svetu, nisem si pa mislila, da bom kdaj v šovu.

Kako nameravaš izkoristiti prepoznavnost?

Nameravam se povezati z ljudmi, s katerimi lahko ustvarim nove vsebine na socialnih omrežjih. Vsebine, ki bi bile ljudem zabavne za gledati.

Kaj sporočaš preostalim, ki se odločajo, ali bi se pokazali svetu in stopili pred kamero ali ne?

Vsi bi rekli, bodi to, kar si, ampak to te lahko v šovih tudi udari po glavi.

Torej?

Trikrat razmisli, preden kaj rečeš, se posebej če so kamere okoli. Ne reagiraj prehitro, rajši naredi en korak nazaj.

Kaj te je izkušnja naučila?

Ta izkušnja mi je pokazala, kakšna sem v resnici in želim si več delati na sebi.