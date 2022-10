Sanjska Žana iskreno: Ne maram dram

24-letna Žana Grad je še eno sproščeno in zabavno dekle, ki se podaja v boj za srce Sanjskega moškega. Simpatična svetlolaska, ki želi imeti ob sebi moškega, ki jo bo spoštoval, cenil in znal postaviti na prvo mesto, pa v šov vstopa brez posebne taktike: Preprosto – v šovu bo takšna, kot je v resničnem življenju. Mimogrede – nikoli ne uganete, kaj rada počne v prostem času.

Žana se v šov Sanjski moški ni prijavila sama. "V šov Sanjski moški so me prijavili moji prijatelji. To se je zgodilo na moj rojstni dan, ko so prišli do ideje, zakaj ne bi probala oditi v ta šov, da zna biti zanimivo," je zaupala. "In seveda sem na začetku vse skupaj vzela kot hec. Naslednji dan, ko sem se zbudila, sem opazila na mailu 'Vaša prijava je bila uspešno sprejeta'." Izziv je sprejela, ob tem pa se prav nič ne obremenjuje s tem, da jo bo na zmenkih lahko spremljala vsa Slovenija. "Najbolj me skrbi, ker me bo gledala moja družina," je pojasnila in dodala, da jo skrbi predvsem, kakšno mnenje bodo imeli o njej. "Sicer pa bom v šovu takšna, kot sem, pa naj bo to ljudem všeč ali ne."

Sanjski moški na POP TV prihaja v soboto, 8. oktobra, ob 20. uri.

Ne mara biti sama Žana se veseli tako zmenkov kot tudi tega, da bo spoznala še druga dekleta. "Veselim se, da bom spoznala vsa dekleta," je povedala. "Zelo mi je pomembno, da se bom razumela s tekmovalkami, saj sem zelo komunikativna oseba in ne znam biti sama. Ko sem slabe volje, rabim nekakšno oporo, nekoga, ki me bo spravil v dobro voljo. Sem takšna oseba, da se mi ne da prenašati dram, saj nismo več stari 15 let." In kaj sporoča sotekmovalkam pred začetkom šova? "Pred šovom sporočam puncam, da naj bodo takšne, kot so, in naj samo uživajo v trenutku ter sledijo svojem srcu." Kot je še poudarila, ob vstopu v šov nima posebne taktike. "Bom to, kar sem v resničnem življenju, torej zabavna, komunikativna, dobrosrčna."

icon-expand Žana Grad FOTO: osebni arhiv

Če ji moški spodnese tla – bi šla z njim na konec sveta? V prenesenem pomenu verjetno že, glede morebitne menjave kraja bivanja pa je Žana odločna: Zaradi moškega se ne bi nikoli preselila v tujino, saj imam v Sloveniji svojo družino, prijatelje, dom in ne bi mogla vse skupaj pustiti in oditi nekam, kjer nimam nič, samo fanta. Njeni dnevi so sicer takšni, da bi jih lahko z njo delil marsikateri moški. Poleg službe, družbe, prijateljic ter mopsa si namreč rada ogleda dober film ali serijo, se odpravi na izlet ali pa igra igrice, kot recimo League of Legends, in pa Xbox. Poleti, ko sem na morju, tudi 'windsurfam', česar me je že pri 5 letih začel učiti oči.

24-letnica ima seveda tudi načrte za prihodnost. Z veseljem liči, zato si želi delati na področju ličenja ali promocije ličil, ko si bo lahko privoščila, pa si bo omislila audija. In sanjski dom? "Sanjski dom pa je tam, kjer se počutim udobno in imam ob sebi osebe, ki jih imam rada."