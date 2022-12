Sanjska Žana: V jacuzziju mu ni hotela dati poljubčka

Energično svetlolasko Žano je Blaž večkrat označil za 'faco'. Veliko sta se presmejala, se družila tudi na zmenku v jacuzziju, minuli vikend pa ni prejela vrtnice in tako je Žana zapustila šov.

Sanjski moški je na sporedu vsako soboto in nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO , kjer si lahko ogledate tudi vse zamujene dele.

Od podelitve vrtnice in snemanja je preteklo nekaj časa. Kaj ti celotna izkušnja pomeni? Celotna izkušnja mi je bila zelo zanimiva, saj sem lahko izkusila tudi jaz, kako je pred kamerami, spoznala sem Sanjskega moškega, nove punce ... Moram pa iskreno povedati, da mi niti malo ni žal, da sem sprejela ta izziv. Si spoznala kaj novega o sebi? Spoznala nisem nič kaj novega o sebi, saj sem bila celotno snemanje to, kar sem. Lahko pa rečem, da ko si stran od družine, prijateljev, vseh, ki jih imaš rad, ko nimaš televizije, telefona, pridejo na plano vsa čustva, ki si jih lahko prej v resničnem življenju zadrževal. Vsaj pri meni je bilo tako. Na zmenku v jacuzziju se ti je Blaž umaknil. Kako si se ob tem počutila? Vsi mislijo, da ko sva bila v jacuzziju, da sem mu želela, ko sem se mu približala, dati lubčka. Ni bilo tako. V tistem trenutku sem to naredila samo zato, da bi videla njegovo reakcijo in sem točno predvidevala, da bo takšna, kot je bila.

Blaž je na zadnjem času na samem naštel kar nekaj lepih stvari o tebi. Si to pričakovala? To, da je Blaž povedal toliko lepih stvari o meni, si definitivno nisem mislila. Ob drugem pa tudi ne vem, kaj bi lahko slabega povedal, saj se niti nisva toliko dobro poznala oz. nisva imela veliko skupnih trenutkov. Bi kaj spremenila, bi se v kateri situacije odzvala drugače, če bi se lahko vrnila v preteklost? Čisto nič ne bi spremenila, saj sem bila ves ta čas zvesta sama sebi. Verjetno si pogledala pretekle oddaje. Te je kaj presenetilo? Presenetilo me je najbolj to, da ko bi se moral soočiti z Arijanno, se nekako ni mogel oz. se ni znal.

icon-expand Žana je tudi v oddaji ostala zvesta sebi. FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Iz tedna v teden je v dvorcu med dekleti naraščala napetost. Kako je to vplivalo nate? Bilo je res da veliko napetosti, s puncami smo bile tudi skoraj 24 ur na dan skupaj in logično, da smo si že šle tudi počasi na živce in smo komaj čakale, da pridemo ven. Ampak name ni to nič vplivalo, ker sem takšna, da ne jemljem takšnih stvari osebno. Sprejmem kritike, jih poslušam, ampak si jih ne jemljem k srcu. Kakšen pa je bil občutek, ko si se vrnila v domače okolje k domačim, prijateljem, kužku? Ko sem se vrnila domov, je bil užitek enkraten. Seveda je bila pri meni drugačna situacija, saj sem domače videla že prej, ko sem odšla na pogreb. Takrat so moje solze samo tekle, komaj sem čakala, da sem videla svojo sestro, mami, vse domače ... Najbolj sem pa pogrešala svojega mopsa. Najprej, kar je bilo, ko sem po šovu prišla domov, je moja mami spustila mojega mopsa in mi je priletel v naročje. Takrat sem začela samo jokati in se zavedela, da sem končno prišla domov. Ob vstopu v šov si povedala, da te skrbi, ker te bodo gledali domači in kakšno mnenje bodo imeli ... Seveda me je najbolj skrbelo, kako bo mojim domačim, ko me bodo gledali in kakšno mnenje bodo imeli. Lahko povem, da sem bila pozitivno presenečena, saj sem jih velikokrat nasmejala, sploh z svojimi izjavami.

icon-expand Pred vstopom v oddajo jo je najbolj skrbelo, kako jo bo njenim domačim gledati na televiziji. FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Eva Luna in Kristina sta nam razkrili, da prejemata grožnje. Se soočaš s čim podobnim? Do sedaj nisem dobivala groženj, a sem jih po tem tednu tudi jaz začela dobivati. Ne tako hudih kot Kristina in Eva Luna, bi pa izkoristila priložnost, da javno nagovorim vse, ki to pišejo .... Očitno imate v prostem času preveč časa, da se ubadate s takimi bedarijami. Da se spravljate na tako nizek nivo, samo pove, da ste vi še 100-krat hujši in da ste nezadovoljni sami s sabo in se obnašate kot 10-letni otrok. Najprej pred svojim pragom pomedite, potem pa pred drugimi. V vednost tistim, ki pišete meni grožnje, se na napačno osebo spravljate, ker me niti en komentar ne prizadene in se bom vedno postavila zase! Ne samo zase, ampak tudi za druge punce, ki si takšnih stvari ne zaslužijo! Te bomo morda videli v še katerem šovu? Na to vprašanje ne morem odgovoriti, saj nikoli ne veš, kam te pot vodi. Mogoče ja, mogoče ne. Kako nameravaš izkoristiti prepoznavnost? Svojo prepoznavnost še ne vem, kako bom izkoristila. Pred kratkim sem diplomirala in se moram najprej posvetiti službi, nato pa vse ostalo. Prazniki so pred vrati. Imaš kakšne posebne načrte za konec leta? Konec leta bom preživela z svojimi najbližjimi, to so pa družina in prijatelji.

icon-expand Žana bo konec leta preživela s svojimi najbližjimi. FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Novoletne zaobljube za 2023? Novoletnih zaobljub si nikoli ne dajem, saj sem bolj 'go with flow', tako da kar bo, pa bo. Prepustim se toku, naj me sam vodi. Bi še kaj sporočila bralkam/bralcem? Rada bi jim sporočila, da v takšnem svetu, kot živimo sedaj, je pomembno, da držimo skupaj, da se imamo radi, se sprejemamo. In pa rada bi se tudi zahvalila tistim, ki so mi pisali tako lepa sporočila in so upali oz. so držali pesti, da bom mogoče zmagala. Mislim, da je na svetu zelo malo takšnih ljudi in zato sem jih iz srca hvaležna!