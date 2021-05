Sanjskemu moškemu je ob postavni Kaji postalo vroče

Gregor Čeglaj je na adrenalinski zmenek v dvoje povabil lepo nogometno sodnico Kajo Casar. Medtem ko so med njima preskakovale iskrice, pa je bil njegov zmenek s Sanjo Munda čisto druga pesem.

V novem vabilu na zmenek v dvoje je Sanjski moški Gregor Čeglaj zapisal: “Rad bi šel s tabo na vrh sveta. Ampak včasih so na poti do sreče velike prepreke. Ali jih midva lahko premagala?” Vabilo je bilo namenjeno nogometni sodnici Kaji Casar, Gregor pa je na zmenku z njo želel združiti naravo in adrenalin. Kombinacija, ob kateri se počuti živega in svobodnega. Gregor: “In res bi rad eno punco, s katero bi lahko te občutke delil.” Kaja je na zmenek prišla s kupom mešanih občutkov v srcu: “Od nervoze, veselja, strahu, napetosti.” A se je malce sprostila, ko je zagledala njegov nasmeh in lepe oči. Z veseljem je sprejela njegov plezalski izziv in Gregor ji je kavalirsko nadel opremo. Priznal je, da mu je ob postavni Kaji postalo vroče in si je moral dopovedovati, da se mora osredotočiti na plezanje.

icon-expand Gregor se je s težavo osredotočal na plezanje. Razumljivo. FOTO: POP TV

Gregor je Kaji prepustil lažjo pot in hitro ga je prehitela. Priznala je, da se ji je mudilo, ker je želela čim prej priti na vrh. Nekje na sredini se je ozrla v globino, zaradi česar se je malce ustrašila. Potem ko je sama premagala strah, pa je enako doživel Gregor, a sta uspešno priplezala na vrh. Tam sta se objela in Kaja je začutila, da je med njima preskočilo nekaj iskric.

icon-expand Gregor in Kaja po vzponu FOTO: POP TV

Gregorjeva prijateljica Tjaša je medtem ‘zasliševala’ ostala dekleta in ugotovila, da je med njimi veliko zrelo razmišljujočih. Elena je medtem poklicala sinka, med pogovorom z njim pa ni mogla zadržati solz. Sin jo je spravil v smeh, ko jo je vprašal: “A boš zmagala?” Pa mu je povedala, da tega še ne ve.

icon-expand Veselje in žalost mamice Elene FOTO: POP TV

Gregor se je v nadaljevanju zmenka malodane čudil, ker Kaja ni imela nobenih težav z bližino. Dotikala se ga je, ga objemala in po nekaj besedah sta se tudi poljubila. Kaja je kasneje povedala, da se ne spomni, kaj se je takrat sploh dogajalo: “Ker sem bila presenečena, pa hkrati presrečna, ker je bilo res prijetno.”

icon-expand Kemija, brez dvoma FOTO: POP TV

Ko se je kasneje Kaja preoblekla, je Gregor ob njej kar lovil sapo. Zaupala mu je, da je imela v srednji šoli težave z nizko samopodobo in se je spopadala z motnjami hranjenja. Takrat je tudi izgubila voljo do športa, a je vse to z močno voljo spremenila. Gregor je ugotavljal, da imata veliko skupnih stvari. Podaril ji je vrtnico in spet sta se poljubila. Kaja: “Pa še na mnogo takšnih.”

icon-expand Vroči poljubi na zmenku FOTO: POP TV

Dekleta so nato dobila še vabilo na skupinski zmenek. Gregor je v njem zapisal: “Hitra ljubezen ali ljubezen do hitrosti?” Vabilo je bilo namenjeno Nini Radi, Sandri, Meri, Sanji, Pii in Janini. Gregor je želel preizkusiti, kako spretne so z avtomobili, in najprej so se pomerile v hitrostnem menjavanju gum. Pia je tekmovala skupaj s Sandro, Nina z Janino, Sanja pa z Meri. Janina je imela velike težave, reševala jo je zelo tekmovalna Nina. Sandra je obupovala, ker si je zlomila noht, najhitrejši pa sta bili Sanja in Meri.

icon-expand Zmagovalni par na sredini FOTO: POP TV

Tjaša se je medtem na Gregorjevo prošnjo pogovorila z Ano. Na vprašanje, ali v šov morda ni prišla zaradi Gregorja, je Korošica odgovorila, da pušča vse možnosti odprte. Tjaši je še zaupala, da je bila v resni zvezi in da sta s partnerjem načrtovala otroka. Dvakrat je bila noseča, a je obakrat doživela spontani splav, kar je bilo zanjo zelo boleče. Tjaša je bila presenečena nad njeno izpovedjo, kljub temu pa je imela občutek, da morda ni spoznala prave Ane.

icon-expand Ana je Tjaši zaupala, da je bila dvakrat noseča. FOTO: POP TV

Sanja in Meri sta se nato pomerili v vožnji z gokartom, da bi osvojili lepo nagrado, zmenek z Gregorjem. Sanja je povedala, da ni dala vsega od sebe, a je vseeno zmagala. Gregor jo je objel, nakar se je spomnil, da ji to ni všeč, a je rekla: “Človek se vsega hudega navadi.” Gregorju je bilo na zmenku malce neprijetno, energija med njima se mu je zdela čudna. Sanja mu je povedala, da si ne predstavlja romantike z neznanci, dodala je, da se dekletom zagotovo ne bo hvalila s tem, da je v njem našla sorodno dušo, kajti to po prvem zmenku ni mogoče. Gregor pa: “Če sploh ne daš možnosti, je mogoče malo težje.” Želel si je, da bi se vsaj malo sprostila, ona pa se ni mogla tako hitro odpreti. Zdelo se mu je, kot da si ne želi biti na zmenku, zato ji ni namenil vrtnice, a si Sanja tega ni vzela k srcu.

icon-expand Romantična drama ali komedija? FOTO: POP TV

Peter Poles je nato poskrbel za veliko presenečenje: “Očitno je, da vsa dekleta niste tu zato, da bi osvojila Gregorjevo srce.” Ko so kandidatke izvedele, da je med njimi Gregorjeva najboljša prijateljica, jih je začelo skrbeti, kaj vse so ji povedale. Nekatere so izkoristile možnost in so se s Tjašo pogovorile. Carmen je skrbelo zaradi svojih let, Polono prav tako, saj je želela, da bi njenih 18 ostalo skrivnost. Presenetila jo je tudi Laura, saj se je z njo lepo in prijazno pogovorila.

icon-expand Laura je izkoristila priložnost za pogovor s Tjašo. FOTO: POP TV

Jutri bo Tjaša izbrala eno dekle, ki bo šlo na zmenek z Gregorjem. Katera kandidatka pa se bo poslovila? Ne zamuditeob 20. uri na POP TValiže zdajskočitenaVOYO.