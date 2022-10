Sanjski Blaž bo vsak četrtek komentiral dogajanje v šovu

Sanjski moški na POP TV je zagotovo eden tistih šovov, o katerih se veliko govori. Kdo je on, kakšen je, kakšna so dekleta in s katero tekmovalko se bo najbolje ujel? Vse to si lahko od drugega vikenda v oktobru naprej ogledate na POP TV vsak vikend v oddaji Sanjski moški.

A to seveda niso vsa vprašanja, ki se gledalcu porodijo med gledanjem tega ljubezenskega šova. Marsikoga zanima tudi, o čem je Blaž razmišljal med snemanjem, kakšna so bila njegova čustva in ne nazadnje tudi, kako na celotno dogajanje gleda zdaj, ko tudi sam prvič spremlja šov. Zato bomo vsak četrtek na 24ur.com predvajali kratko spletno oddajo Sanjski moški: osebno, v kateri bo Blaž Kričej Režek v družbi novinarke Katje Dobrijević razkril vse to in še več. Še bolj pa bo zabavno, ker bo Blaž prvič videl, kakšno dinamiko so med seboj imela dekleta ter kaj so o njem povedale v posameznih izjavah.