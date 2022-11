Sanjski Blaž in prijatelj Jaka: Punce so zelo zanimiva bitja

V sklopu spletne oddaje Sanjski moški: Osebno se je Blažu v studiu pridružil eden boljših prijateljev, Jaka Polak. Jako smo spoznali že pretekli vikend, ko sta v šovu Blaža obiskala skupaj s še enim prijateljem, Markom. Tako v šovu Sanjski moški kot v spletni oddaji Osebno sta fanta povedala, da se zelo dobro poznata in da si z veseljem svetujeta, ko pride do deklet. Kako dobro se poznata? Mini test prijateljstva sta opravila po snemanju spletne oddaje in pokazala sta lahko, ali se res poznata tako dobro.

