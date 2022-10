Sanjski Blaž: Maja ima svojo filozofijo o skupnem življenju, ki jo razumem

Blaž je v oddaji Sanjski moški: Osebno dokončno povedal, kaj meni o poroki, o tem, kako si predstavlja svojo prihodnost z boljšo polovico. 23-letnik pravi, da je za nami zanimiv vikend – ne le, da smo končno videli 'najbolj romantični zmenek', kot je v pretekli oddaji obljubil Blaž, dekleta so se pomerila v športni igri in pokazala, kako zelo borbene so. "Bilo je kar pestro, ampak to je igra, šport, pokazale so tekmovalnost," je povedal Blaž in pojasnil, zakaj se je Eva Luna odločila zapustiti igro.

Kakšne misli so se Blažu porodile, ko je videl, da so v igro vstopila nova dekleta? Kako je reagiral, ko je Pia končno uporabila belo vrtnico in ukradla zmenek? Odgovore na ta vprašanja in še več v videu zgoraj.