Sanjski Blaž poslušal srce in izbral 'nevesto' Kristino

Blaž je v glavnem od kuhanja pričakoval zabavo. Kristina je zrezala čebulo in zelenjavo . "Ti si si res vzela čas," je pokomentiral. "Kar ni vedno dobro, če sem ful lačen," se je pošalil. Medtem ko je Kristina kuhala, jo je stiskal, poljubljal, privijal k sebi ... Kot vsakič doslej sta se hihitala in kar žarela. Nakar sta ugotovila, da sta zažgala vso zelenjavo za rižoto. Blaž jo je skušal rešiti z olivnim oljem, a ni šlo, kar pa jima ni pokvarilo zmenka. Uživala sta pač le solato – tudi zrezka namreč nista v redu spekla.

Arijanno je Blaž odpeljal na košarko. Ker je tekmovalna, si je želel vedeti, ali se mu bo pustila voditi, učiti. Arijanna ni vešča košarke in se mu je kar prepustila. "Hočem se čim bolje naučiti, da ga lahko premagam," je pokomentirala. Igrala sta raketo. Arijanna je koše zadevala drugega za drugim, Blažu kar ni šlo ... naposled jo je le ujel in premagal. Arijanna mu je čestitala, Blaž jo je objel, kot bi jo želel poljubiti, a se je Arijanna kar malce nerodno izvila. Arijanna: " Mi je všeč ta njegova tekmovalnost in da me lahko tudi on heca, ko jaz zgubljam." Vseeno je želela zadeti koš za tri točke, kar ji prej ni uspelo – vztrajala je, dokler le ni zadela koša. Blaž je povedal, da mu je ta vztrajnost všeč.

Blaž je Kristini povedal, da bo spoznala njegove starše. Kristina se je veselila. Blaž: "To me straši, ker verjetno se bosta z mojo mami ujele, kar zna biti tudi 'ne dobro', ker mami preveč ve o meni." Kristino je zanimalo, kateri njun moment mu je najbolj všeč. Blaž kar ni mogel izbrati enega ... Kristina je ob Blažu uživala. "Vsak trenutek ob Blažu mi je super," je bila prevezeta, kar je opazil tudi Blaž: "Ona mi res da vedno vedeti, da se ob meni dobro počuti. Čaka me pomembna odločitev in to mi zagotovo pomaga, kako se bom odločil."

Blaž je staršema najprej predstavil Arijanno. Še preden se jim je Arijanna pridružila za mizo, jima je povedal, da si z Arijanno delita veliko različnih hobijev, da je iz Kopra, da je glasbenica ... "Z njo mi sigurno ne bi bil dolgčas." Mama je opazila, da je Blaž o njej govoril z navdušenjem, očeta je samo zaskrbelo, kako bo, če bo ona želela preveč stvari, pa on tega ne bi hotel. Mamo in očeta je zanimalo še, kako je, ko ne počneta nič. Blaž je zaupal, da čuti, da še ni čisto sproščena. Oba starša sta se veselila srečanja.

"S Kristino sva že poročena," je začel pogovor o njej in opisal, kako sta se spoznala ter dodal: "Ona je zelo lepa, skozi se smejiva in vedno ve, kaj reči." Mami se je zdelo vse, kar je o njej govoril, sanjsko. Nato jo je zanimalo, ali ima kakšne pomisleke. Blaž je izpostavil, da se mu zdi, da bi ga zelo pogrešala ob daljših odsotnostih in da ne bi mogel z njo ravno vsega početi. Vseeno pa ima občutek, da bi se Kristina bila pripravljena veliko stvari še naučiti.

Kristina je proti staršema stopala nekoliko živčna, a nasmejana. Blaževa mama je začutila iskrice med njima, opazila, da si dopolnjujeta stavke. Tudi Blažev oče je opazil, da so bili za mizo vsi hitro sproščeni. "Ful lepo žarita," je pokomentiral in všeč mu je bilo, kako Kristina gleda Blaža. "Ali se ti zdi, da si se zaljubila?" je Blažev oče kar direktno vprašal Kristino, ki je zardela. Nato so jo spraševali, ali študira in zaupala je, da zaenkrat še ne. Nato je Blaževa mama na samo povabila še Kristino. Oče je medtem na samem Blažu zaupal, da se mu zdi prijetna, da se vidi, da je ob njej sproščen. "Če se ob njej dobro počutiš tudi, ko je tišina, je to to."

Mamo je zanimalo, kaj meni o Blaževih interesih in aktivnostih. Predvsem pa jo je zanimalo, ali ji ne bi bilo nekoč tega preveč. "Kaj tebi pomenijo besede ljubim te?" je Blaževa mami še vprašala Kristino. Razložila je svoj pogled in omenila, da se ob Blažu počuti srečno. Glede Blaževih odsotnosti je omenila, da se ji zdi v redu, da imaš priložnost se pogrešati. "Všeč mi je, kako razmišljaš," pa je bila iskrena Blaževa mama, ki je kasneje pokomentirala, da se ji Kristina zdi točno taka, kot jo je Blaž opisal.

Vtisi o puncah

Mami se zdi, da Arijanna vseeno počne že preveč stvari in da bi Blaž pogrešal to, da lahko on nekaj pokaže, da je on tisti steber varnosti. Kristina se ji je zdela prijetna in kot je povedala, vidi kemijo med njima. "Energija med vama je lepa," je omenil oče. "Vprašaj se, katero bi bolj pogrešal," je Blažu na koncu še svetovala mama.