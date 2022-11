Kot vrtnicam cvetni listi iz šova Sanjski moški odpadajo dekleta in za vsako nam je hudo, ker bi jo še gledali in spoznavali. Ampak odloča Blaž in tokrat je v nemilost padla Maša Levačič, ki se je nekateri še spominjamo iz šova Big Brother. Maša je dozorela in odrasla, žal pa je bila še ena od tistih, ki pri Blažu ni dobila veliko priložnosti za spoznavanje.