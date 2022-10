Sanjski Blaž v novi spletni oddaji: Zagledala je plen in zagrizla

"Zagledala je plen in zagrizla," je Blaž Kričej Režek komentiral dogajanje na fotografiranju, kjer se je moral 'soočiti' z tremi oz. štirimi dekleti naenkrat. Sicer so tekmovalke pokazale, da se pred fotografskim objektivom počutijo precej domače, a vseeno je marsikatera presenetila, saj so dale Blažu vedeti, da si ga želijo bolje in predvsem od bližje spoznati.

Kaj vse se je dogajalo na prvem pravem zmenku, ko je Blaž s helikopterjem odpeljal Arijanno, in kako je spremljal njun prvi poljub, je Blaž zaupal v oddaji Sanjski moški: Osebno. No, komentiral pa je tudi, kako se je počutil, ko se mu je Arijanna umaknila in se tako izognila še enemu poljubu. A to ni vse. Sanjski moški si je z nami ponovno pogledal prihod nove tekmovalke Kristine Miler, ki je na set snemanja prišla oblečena v nevesto. Več v videu zgoraj.