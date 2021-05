Sanjski Gregor Anji: Izbral sem te, ker sem tako čutil

Sanjski moški je po ocenah deklet z vidika psihološke astrologije na zmenek povabil Anjo. Med razvajanjem sta se strastno poljubljala, Velenjčanka pa je spremenila mnenje o nogometaših. Isti dan je Gregor z vabilom presenetil še Lauro.

Dekleta so med čakanjem na vabilo Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja Anjo presenetila z rojstnodnevno torto. Velenjčanka se je poleg pozornosti sotekmovalk razveselila tudi sporočila svoje družine. Ker je nanjo zelo navezana, a je bila zaradi snemanja že precej časa ločena od nje, je bila ob tem zelo čustvena.

icon-expand Sporočilo Anjine družine je ogrelo tudi srca ostalih deklet. FOTO: POP TV

Nato je prispelo vabilo na zmenek, v katerem je pisalo: "Ali verjamete, da je res vse zapisano v zvezdah?"Bilo je namenjeno Lauri, Ani, Nini Radi, Mary, Tjaši in Anji. Gregor je, da bi razkril tančico skrivnosti, v katero so bila dekleta še vedno ovita, na pomoč poklical psihološko astrologinjo Teodoro Erhatič. Gostja je povedala, da je psihološka astrologija zelo pomembna v odnosu med moškim in žensko: "Jaz kot psihološki astrolog skozi astrološko karto pomagam prepoznati neke vzorce, ki so lahko v partnerstvu zelo moteči. Ko to razložim, potem lahko na ta način ozavestijo, kaj lahko naredijo drugače, in so v večji harmoniji."

icon-expand Teodora Erhatič pomaga parom zaživeti v večji harmoniji. FOTO: POP TV

Laurije Teodora povedala, da ni tako zelo čustvena, kot se ljudem morda zdi: "Nekdo ki stalno ‘jokca’ in ‘jamra’, ni nič čustven. To je skregano s čustvi." Ko je omenila pretrese, ki jih je doživljala v ljubezni, je Laura začutila cmok v grlu. Gregor ji je takrat izkazal podporo in jo prijel za roke, kar jo je hitro potolažilo. Teodora je nadaljevala:"Mene je kar streslo, ko sem videla tvojo karto." A je tudi dodala, da se bo konec leta zaključilo zanjo tako zelo težko obdobje. Izvedela je še, da je med njo in Gregorjem komunikacija in privlačnost, da pa se njune vrednote glede partnerstva razlikujejo. Laura namreč, kot je povedala Teodora, potrebuje veliko negovanja v partnerskem odnosu in se včasih obnaša kot otrok, medtem ko je Gregor povsem drugačen.

icon-expand Laura ima za seboj zelo težko obdobje. FOTO: POP TV

V Anji je Teodora začutila ogenj:"Tako plemenito dušo, prijetno, ampak tudi malo snobovsko." Poudarila je, da bo morala poskrbeti tudi zase. Anja je povedala, da to drži kot pribito: "Jaz sem tista oseba, ki vedno daje, daje, daje, in nikoli nič ne pričakuje nazaj." Teodora je Gregorja videla kot njenega guruja, ki bi ji lahko razložil določene stvari v življenju. Dodala je še, da podobno razmišljata oziroma imata podobno življenjsko filozofijo.

icon-expand Anja vedno daje in nič ne pričakuje v zameno. FOTO: POP TV

Ano je Teodora opisala kot introvertirano, a izredno prijetno, prijazno in dobrohotno, ter dodala: "Imaš pa precej skritih sovražnikov. Ljudje, ki govorijo za tvojim hrbtom, ljudje, ki ti hočejo slabo. Ljudje, ki poskušajo nate vplivati s slabo energijo." Povedala je še, da potrebuje partnerja, ki izstopa iz povprečja, je stabilen in ima nekaj pod palcem: "Neka zguba ne bo zraven tebe." Z Gregorjem se dopolnjujeta, med njima je tudi, kot se je izrazila Teodora, erotična simpatija.

icon-expand Ana je prijetno, prijazno in dobrohotno dekle, ki pa ima veliko sovražnikov. FOTO: POP TV

Mary je, na presenečenje nekaterih deklet, opisala kot živahno, igrivo, prisrčno in dobrodušno: "Energetsko lahko izredno dobro vplivaš na druge ljudi." Toda Gregorja bi lahko zmotila njena direktnost in ostrina. Teodora:"Toliko si se morala boriti skozi življenje, da si to, kar si, da malo izgubiš milino, ki jo imaš v sebi. Globoko je zakopana." Dodala je, da bi morala prisluhniti ljudem okoli sebe, saj da se ji ni več treba boriti.

icon-expand Mary je zaradi življenjskih borb izgubila svojo milino. FOTO: POP TV

Nino je Teodora opisala kot nežno, prijetno, prijazno in dobročutno: "Imaš tudi ambicije, čeprav si videti tako, kot da ne znaš šteti do pet. Ti točno veš, kaj bi rada." Nina je povedala, da resnično ne ve, kaj jo zadržuje, in da si res ne upa stopiti v ospredje. Teodora ji je svetovala, naj razišče svoje korenine, svoje prednike, in izvedela bo, zakaj jo vse tako zelo prizadene. Nina se je odločila, da se bo odslej jasneje izražala in sledila svojemu srcu.

icon-expand Nina se je odločila, da bo odslej sledila svojemu srcu. FOTO: POP TV

Tjaša je kot zadnja izvedela, da mora izkoristiti svojo neizmerno kreativnost. Če ji bo to uspelo, bo izpolnila svoje poslanstvo. Povedala je, da bi se z Gregorjem odlično ujela v komunikaciji in ambicijah, drug drugega bi dopolnjevala, ona pa bi Gregorja učila glede svojih življenjskih izkušenj. Teodora ni mogla izpostaviti prav nobene negativne stvari pri njej. Nina Savnik, ki je skupaj z ostalimi dekleti v živo spremljala zmenek, je komentirala: "Usojena sta si." Pia pa: "A gremo domov?"

icon-expand Teodora ni mogla izpostaviti nobene negativne stvari o Tjaši. FOTO: POP TV

Gregor se je odločil, da bo na zmenek povabil Anjo: "Veste, da dajem veliko na družino, neko nežnost, toplino, na ta občutek, da se v družini počutiš res dobro in varno." Šla sta se razvajat v spa in Sanjski moški jo je presenetil z darilom, svojo odišavljeno majico, ki jo bo lahko spominjala nanj. Anja navdušeno: "Imam novo pižamo." Povedal ji je, da je ni izbral zato, ker je imela rojstni dan: "Izbral sem te, ker sem tako čutil." In predala sta se sladkim poljubom. Gregor: "Ta njena toplina, bližina, mi res veliko pomeni." Anja pa mu je zaupala, da je že spremenila mnenje glede nogometašev: "Iskreno se jaz v tem trenutku vidim z Gregorjem. Dolgoročno." In seveda je na koncu dobila še vrtnico.

icon-expand Gregorju veliko pomenita Anjina nežnost in toplina. FOTO: POP TV

Peter Poles je nato dekleta presenetil s še enim Gregorjevim vabilom na zmenek v dvoje. V njem je pisalo: "Morje, jaz in ti. Iskrica vzplamti ali se v valovih izgubi." Bilo je namenjeno Lauri, kar je bilo zanjo veliko presenečenje. Ni pa vedela, da bo imel Gregor tri identične zmenke s tremi dekleti, da bi preveril, kako reagirajo na enake situacije in ali se znajo pošaliti na svoj ali njegov račun. Ko je po Lauro prišel z limuzino in so se nato pojavile težave s pnevmatiko, je bila takoj pripravljena pomagati, Gregorja pa je nasmejala, ko se je hotela lotiti zavor. Nato sta si dala duška še na valovih, Gregor pa je lovil njeno bundo, ki je padla v morje. Za konec sta šla na kosilo, ki je bilo presenečenje za oba. Ko je natakarica prisedla k njima in začela Gregorja osvajati, je Laura ostala mirna. Povedala je, da ni želela narediti drame, na koncu pa je bila več kot zadovoljna in je kar sijala od sreče.

icon-expand Laura je na zmenku izredno uživala. FOTO: POP TV

A še preden se je Laura vrnila z zmenka, so dekleta prejela novo vabilo. Komu je bilo namenjeno, bomo izvedeli prihodnjič. Ne zamudite nove oddaje Sanjski moški jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj naVOYO.