Sanjski Gregor: Če partnerja spoštuješ, ga ne prevaraš

Na kulinarično obarvanem skupinskem zmenku sta Gregorja Čeglaja najbolj navdušili Ana in Tjaša. Po dodatnem stilskem izzivu je za zmenek izbral slednjo, na njem pa mu je Tjaša zaupala, da se je njena zadnja zveza končala zaradi neiskrenosti in varanja.

Gregor Čeglaj je v novem vabilu na zmenek zapisal: “Iščem svojo dušo dvojčico. Kako dobro ste me do zdaj spoznale?” Namenil ga je Ani, obema Ninama, Poloni, Pii in Tjaši, ki jih je tokrat povabil v kuhinjo. Gregor: “Sicer ne iščem kuharice, sam znam poskrbeti za svojo prehrano, ampak me zanima, kako bodo one vrtele kuhalnico in kako se bodo znašle v tem izzivu.” Peter Poles je še povedal, da je Gregor že od svojega 17. leta povsem samostojen, od vseh opravil pa mu je v največji užitek prav kuhanje.

icon-expand Gregor že od svojega 17. leta skrbi zase. FOTO: POP TV

Dekleta so morala Sanjskemu moškemu v 45-ih minutah pripraviti 'brunch', torej kombinacijo zajtrka in kosila. Polona ni imela nobene ideje, kaj bi sploh pripravila. Tekmovala je v paru z Nino Radi. Pia in Nina Savnik sta sestavljali drug par, Ana in Tjaša pa tretjega. Slednji sta pripravljali dva krožnika, ker je Tjaša želela predstaviti, kako jedo v Franciji. Pia se je med kuhanjem začela jeziti na Nino Savnik: “Sploh nič ne komuniciraš z mano!” A sta se kmalu zatem začeli šaliti na svoj račun.

icon-expand Pia in Nina Savnik sta se šalili na svoj račun. FOTO: POP TV

Med Nino Radi in Polono pa je vladala velika napetost. Nina je obupovala nad Polono, ki se je zdela povsem izgubljena. Ko je začela popravljati krožnik, se je Polona jezila: “Umakni se, ker bom vrgla vse to po tleh, pa še tebe zraven.” Nato je Polona predlagala, da bi lahko pripravili še kaj, saj da imata še dovolj časa, a se Nina ni strinjala.

icon-expand Polona je s težavo krotila svojo jezo. FOTO: POP TV

Čas se je iztekel in Gregor se je lotil okušanja. Nina Savnik in Pia sta med drugim uporabili papriko, ki je Sanjski moški nikakor ne mara, ampak jo je pojedel. Zmotilo ga je, ker je bila jed premastna in preslana, Pia pa se je pritoževala, češ da sta na krožnik dali veliko ljubezni, pa tega ni opazil. Krožnik Nine Radi in Polone mu je bil bolj všeč, le preveč natrpan se mu je zdel. Presenetili sta ga tudi Tjaša in Ana, ki ju je na koncu določil za zmagovalki.

icon-expand Tjaša in Ana sta pripravili najboljši brunch. FOTO: POP TV

Tjaša in Ana sta se morali preizkusiti še v vlogi stilistke in izbrati oblačila za Gregorja. Dekleti sta začeli brskati, nista pa vedeli, katero konfekcijsko številko nosi. Anin izbor je bil po njegovem okusu, tudi velikost je uganila. Bolj pa so mu bila všeč oblačila, ki jih je izbrala Tjaša, pa čeprav so bile hlače veliko premajhne. Ker se je kljub temu odločil za slednja, se je Ana pritoževala, češ da se ji to ne zdi pošteno. Kasneje je povedala, da bo na ta način izgubila zanimanje zanj, potem pa bo njemu žal.

icon-expand Tjaša je izbrala premajhne hlače, a je kljub temu zmagala. FOTO: POP TV

Tjaša je na zmenku ugotavljala, da je Gregor vsekakor njen tip moškega: “Temen, prijazen, spoštljiv, tak lep pogled ...” On pa ji je povedal, da se mu včasih zdi malo odstotna. Pojasnila je, da je morda res tako in da morda zaradi tega deluje hladna, a da se s časom odpre. Za seboj ima zvezo, ki pa se je končala, ker njen fant ni bil iskren do nje in jo je prevaral. Gregor je povedal, da mora biti v zvezi prisotno spoštovanje, in če partnerja spoštuješ, ga ne boš prevaral. Zaupal ji je, da je njegov oče z nezvestobo prizadel njegovo mamo in bolelo ga je, ko je videl, kako je trpela. Tjaša je še povedala, da se je pripravljena zaradi ljubezni preseliti nazaj v Slovenijo, Gregor pa ji je namenil vrtnico, ker je užival v njeni družbi in bi jo rad bolje spoznal.

icon-expand Tjaša je na zmenku dobila vrtnico. FOTO: POP TV

Medtem je Laura kregala dekleta, ki naj ne bi pospravljale za seboj. Laura: “Ne razumem, kakšen higienski minimum je to.” Povedala je, da vseskozi opozarja na to, in da ji je na koncu prekipelo. V mislih je imela Mary in Sandro, razburila pa se je Nina Savnik. Tudi ostala dekleta so povedala, da je Laura zadnja, ki bi lahko opozarjala na nečistočo, saj ima v sobi vse razmetano. Nato se je Tjaša vrnila z zmenka in povedala, da je na njem zelo uživala. Laura jo je takoj vprašala, če je Gregorja res bolje oblekla kot Ana, nakar je omenila še, da njen in Anin krožnik sodeč po opisu ni bil najboljši. Tjaša je povedala, da so jo njihove besede prizadele, a je imela dober razlog za veselje, in to je bila vrtnica.

icon-expand Dekleta so se po zmenku lotila Tjaše. FOTO: POP TV

Nato je prispelo novo pismo, Gregor je v vabilu zapisal: “Čas je, da vzamete vajeti v svoje roke. Na vrsti je demokratičen zmenek.” Pred tajnim glasovanjem je lahko vsako dekle povedalo, zakaj bi si zaslužilo zmenek z Gregorjem. Sandra in Mary sta v prvem krogu dobili enako število glasov, zato je sledil drugi krog in tokrat je največ glasov dobila Mary. Ana, Polona in Laura so se pritoževale, Mary pa se je veselila za spremembo unikatnega zmenka.

icon-expand Mary je v drugem krogu prejela največ glasov za zmenek z Gregorjem. FOTO: POP TV

Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.