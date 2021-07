Pravljice je konec, Sanjski Gregor in Anja sta se sporazumno razšla

Sanjski moški Gregor Čeglaj je na romantičnem popotovanju spoznal kar 23 deklet, toda v srce se mu je najbolj zapisala 22-letna Anja Širovnik iz Velenja. Gregor je takoj po koncu snemanja za naš portal povedal: “ Najina kemija je bila tako močna, da sem od prvega dne čutil, vedel, da je prava. ” Tako je že na prvem skupinskem zmenku, na katerem sta se znašla v vlogah Adama in Eve, začutil metuljčke v trebuhu. V spominu mu je ostal predvsem prvi dotik. Gregor je povedal, da kemije ni mogel utišati: “ Po vsej izkušnji se je to samo še potrdilo. ”

Tudi Anja je potrdila, da je bila privlačnost med njima iz zmenka v zmenek močnejša. Zato je čutila, da bo močni konkurenci navkljub izbral njo, in njuna zgodba je takrat še veliko obetala. Anja: “ Gregor je zame sanjski moški. Ima vse lastnosti, ki sem si jih vedno želela pri moškem. ” Strinjala sta se, da imata iste cilje in poglede na svet, oba sta si želela ustvariti družino. Gregor: “ Ona mi je dokazala, da ji to res veliko pomeni. Tudi meni to veliko pomeni in to je bila samo še pika na i. ”

Anja pravi, da je te besede niso prav nič zbodle: “ So me pa presenetile. Na zadnjih zmenkih sem imela vedno boljši občutek glede mene in Gregorja. Moram priznati, da sem bila kar optimistična glede zadnje vrtnice, zato me je presenetilo, ko je Gregor rekel, da se je odločil v zadnjem hipu. ”

A je hkrati presenetil z odgovorom na vprašanje, kdaj je sprejel končno odločitev: “ Tega Anja ne bo hotela slišati, ampak zadnjo sekundo. Načeloma nisem hotel izbrati nobene punce, saj mogoče ne bi bilo pošteno do Anje, ker bi morala stopiti v neko preresno zvezo. ” Kasneje je še pojasnil, da ga je Anja presenetila z rojstnodnevnim darilom: “ Šlo je za zgoščenko Enriqueja Iglesiasa s posvetilom. Prepričala me je, da je srček, da zna ponuditi tudi neko malenkost, da se zna potruditi za fanta oziroma kogar koli drugega. Tako ali tako smo vso oddajo jokali, bil sem čustven in sem na podlagi tega rekel, da bom izbral Anjo. ”

Poleg privlačnosti je njegovo srce takrat upoštevalo še dejstvo, da se je Anja res dobro ujela z njegovimi najbližjimi. A to ni bilo dovolj, kajti njuni poti sta se razšli. Gregor: “ Naslednji dan, po koncu snemanja, sva se dobila in se pogovorila čisto odprto, iskreno. Vseeno sva prišla do ugotovitve, da je res premlada punca, da se še išče in da je teh deset let res prevelika razlika, kajti jaz sem strikten, vem, kaj bi rad, vem, kaj hočem. Jaz si želim družino, ona pa še nekaj časa ne bo pripravljena na to. Odločila sva se, da ne bova vpletala čustev, da ne bi bila na koncu prizadeta. Odločila sva se, da ostaneva prijatelja z eno lepo izkušnjo za seboj. ”

Gregor ima o Anji lepo mnenje: “ Mislim, da je Anja super punca. Ima neke vrednote, ki jih človek mora imeti, če hoče imeti družino, a je razlika v letih vseeno prevelika. Kemija, ki jo imava, ni dovolj. Če se hočeš zaljubiti, moraš imeti še marsikaj drugega. Ženska mora biti samozavestna in samostojna, Anja pa mislim, da še ni na nivoju, da bi parirala takemu odraslemu človeku. S tem ni nič narobe in zagotovo bo našla nekoga mlajšega in si z njim ustvarila družino. Verjamem pa, da so tudi kakšne izjeme, oziroma dopuščam možnost, da te lahko impresionira tudi ženska pri teh letih. ”

Anja je potrdila, da sta se sporazumno odločila, da odideta vsak svojo pot: " Odločitev je bila 100-odstotno skupna in ostajava v dobrih prijateljskih odnosih … Res je, da se ljubezen lahko zgodi kjer koli, tudi v šovu. Vendar je vseeno nekaj drugega, ko si tam notri. Tam je vse videti lepo in prav, ampak v praksi je malo drugače. Med nama Gregorjem je skoraj deset let. Problem niso številke, ampak človek ima pri 30-ih čisto drugačne prioritete in cilje kot človek pri 20-ih. To potem spoznaš za kamerami, v realnosti. Nobeden od naju ni dal pobude za konec, ampak sva pri tem res bila 100-odstotno enotna. Zato nimava nobenih medsebojnih zamer. ”

So na vidiku že nove simpatije?

A takšna se od konca snemanja pa do danes še ni našla. Gregor: “Na obzorju ni nič novega, ker se trenutno posvečam samo svoji poslovni prihodnosti. Če bo katera prišla in me fascinirala in bom zraven nje začutil željo, da bi jo bolje spoznal, bom to tudi storil, sicer pa se trenutno kljub temu, da me vabijo na pijače in večerje, osredotočam na poslovno pot.”

Anja je za nas potrdila, da z Gregorjem ostajata prijatelja, in je zelo vesela, da ga je spoznala. Anja: “Je super človek in res mu želim vse najboljše.” Na vprašanje, ali je tudi ona še vedno samska, pa odgovori: “Za zdaj na obzorju še ni druge ljubezenske zgodbe in naprej uživam samsko življenje. Verjamem pa, da bo tisti pravi prišel ob točno pravem času.”