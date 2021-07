Sanjski Gregor je v Lauri našel zvesto prijateljico: Vedno mu bom stala ob strani

Laura Beranič je šele po slovesu od Gregorja Čeglaja uvidela, da do njega ni gojila ljubezenskih, temveč prijateljska čustva. Pravi pa, da je dobila nekakšno blokado in ima težave pri spoznavanju in flirtanju z moškimi.

Laura Beranič je bila od vseh deklet, ki so na zadnji ceremoniji ostale brez vrtnice, videti še najbolj razočarana. Povedala je, da je Gregor Čeglaj res njen sanjski moški, vtis nanjo pa je naredil že prvi večer. Laura: “Res nam je dal vedeti, da je čustven, topel človek, da si želi ustvariti družino, da ima neke cilje v življenju, v katerih se tudi jaz vidim v nekem krajšem roku. Meni je tudi lepo, da ti takrat, ko si z nekom, ne zmanjka tem za pogovor, da se skupaj smeješ, skupaj jočeš. Res sva se dobro počutila v družbi drug drugega in z redkokaterim moškim sem imela takšen stik.” Ob njem se je naučila tudi veliko stvari o sebi: “Naučila sem se, da sem do nekoga, ki ga ima rada oziroma ki mi dosti pomeni, zelo empatična. Njegovo razpoloženje se je prenašalo na moje, ko je on bil slabe volje ali jezen, sem bila jaz slabe volje, sploh nisem mogla kontrolirati tega. Ko se njemu dogajajo slabe stvari, to še zdaj vpliva name. Začnem jokati, tudi zdaj, ko je že vse to mimo. Pričakovala sem tudi, da se bom bolj ubadala z opazkami drugih, ampak sem dosti močnejša, kot sem si mislila. Naučila sem se tudi, da mi vsa ta pozornost, kamere in družbena omrežja nič ne pomenijo, ker na koncu, če ostaneš sam, to ne pomeni nič. Naučila sem se, kaj je v življenju pomembno in kaj ne. Če imaš partnerja in družino, ne potrebuješ ničesar od tega.”

Laura pravi, da je bila na dan izbora polfinalistk zelo čudne volje in da je imela prvič vse spakirano za odhod domov. Laura: “Ta dan sem čutila, da se bo nekaj zgodilo.” Spominja se, da sta imela z Gregorjem tisti dan zelo lep pogovor, za ogled oddaje pa še ni zbrala poguma. Pravi, da jo je malce presenetilo, ker je bila med polfinalistkami Kaja. Laura: “Ko je prišla z zmenka iz savne, mi je zaupala, da jo je Gregor vprašal, česa o njej še ne ve, pa mu je povedala, da se ničesar več ne spomni, da ve že vse o njej in da ne more odkriti nič več novega.” Meni pa, da je Gregorju pod kožo najbolj zlezla Tjaša: “Ampak motilo me je, da on ne ve, kaj se v hiši dogaja. Upala sem, da bo sam to ugotovil, ker mu jaz takrat tega nisem želela govoriti. Tjaša je bila tista, ki mu je govorila neke stvari o meni, jaz pa mu nisem govorila o njej, ker nisem želela, da bi se odločal na podlagi mojega mnenja.”

Ob slovesu od Gregorja je povedala, da potrebuje nekaj časa, da bo predelala stvari in da bo pripravljena na zmenke. Na vprašanje, ali je to obdobje že mimo, odgovori: “To je v bistvu zelo zanimivo, ker se mi zdi, da imam neke blokade. Jaz še nikoli nisem bila taka, kot sem zdaj. Nikoli nisem imela težav s flirtanjem in spoznavanjem, zdaj pa se mi dogaja, da ne znam več najti nekega pristopa.” Pravi pa, da za to ni kriv Gregor: “Notri sem imela neke čudne občutke. Mislila sem, da sem zaljubljena, ampak jaz sem do njega čutila močno empatijo kot do osebe. Zunaj sem ugotovila, da sem do njega čutila močna prijateljska čustva in ne ljubezenska. On je Sanjski moški, ampak ne moj.”

Še vedno pa si želi spoznati moškega, ki bi mu bil podoben. Ali je že imela takšno srečo? Laura: “Da bi bil podoben Gregorju glede nekih vizij v življenju, kulturnosti, komunikativnosti, vseh teh njegovih karakteristik in ciljev za prihodnost ... Mogoče se je kdo takšen pojavil, ampak mogoče tudi to ni usojeno. Kaj več o tem rajši ne bi, ampak načeloma trenutno ne hodim na zmenke. Niti nimam časa niti ne znam.”

Laura pravi, da je ena redkih deklet, ki z Gregorjem ostaja v stikih tudi po slovesu v samem šovu. Laura: “Seveda. To, kar se zgodi v Mariboru, ostane v Mariboru. Kakšen špricer mu tudi podtaknem, ampak on je tak, da zelo pazi, da ne bi preveč spil, odgovornejši je od mene. (smeh) Seveda imava stike, jaz mu zaupam osebne stvari, za katere si nisem mislila, da jih bom zaupala nekomu, ki sem ga spoznala v takšnih okoliščinah. On mi pove določene stvari, pa tudi zdaj, v času aktualnega dogajanja, Aninih napadov, pa tudi napadov vseh ostalih deklet, mu bom stala ob strani. Tako kot je on meni rekel, da ga lahko pokličem, če bom v življenju kar koli potrebovala, tako bom tudi jaz njemu stala ob strani. To se ne bo nikoli spremenilo, pa če se vse postavi na glavo.”

