Sanjski Gregor: Lare ne bi hotel zavajati in ji dajati upanja

Sanjski moški Gregor Čeglaj Lari Mlaker ni namenil vrtnice, da ji ne bi zlomil srca. 22-letna lepotica iz Ponikve je bila bolj kot ob koncu svoje poti v šovu presenečena ob njunem prvem srečanju. Strinja se namreč, da se stare juhe ne pogreva.

Lara Mlaker in Gregor Čeglaj sta se po letu dni znova srečala pred kamerami, ki beležijo dogajanje v edinstvenem romantičnem popotovanju Sanjski moški. Presenečena sta bila oba, a se je Gregor po prvem šoku hitro zbral, medtem ko je bila Lara videti bolj čustvena in dozdevalo se je, da so se ji orosile oči. Lara: "Sama solznih oči v takrat nisem zaznala. Predstavljajte si moje presenečenje in šok, ko vidiš nekoga, ki je brez besede izginil iz tvojega življenja. Veliko besed je bilo neizrečenih in so v stresu, pred kamerami in pod adrenalinom buhnile na plan."

Petru Polesu je Sanjski Gregor kasneje pojasnil, da sta bila z Laro v stikih, a da je do nje gojil zgolj prijateljska čustva. Lara: "To izjavo sem skoraj pričakovala. V bistvu sem si jo skoraj želela, saj sem vedela, da v tej situaciji ne morem dati tega, kar bi od mene pričakovali gledalci in producenti." Gregor je bil sprva videti pripravljen na to, da bi nadaljevala s spoznavanjem, a je Lara že takrat ob njegovih besedah bolj kot ne odkimavala z glavo. Ali mu je s tem morda dala vedeti, da se ne strinja? Lara:"Na nek način ja, kajti stare juhe se ne pogreva." Enako je menil tudi Gregor, ki ji med prvo ceremonijo vrtnic te ni namenil. Dekleta niso mogla verjeti, kaj se je zgodilo, sama je bila videti manj presenečena. Pa si je nekje globoko v sebi kljub vsemu želela vrtnico? Lara: "Vrtnice sem si želela toliko, kolikor sem si želela domov. Če bi ostala v šovu, bi imela priložnost navezati tesnejše stike s puncami in bi pridobila več znanja o komuniciranju preko kamere. Vedela sem, da me doma čakajo moji bližnji, zato se mi je tudi mudilo domov, da bi z njimi delila svojo kratko, sladko pikantno novičko.”

icon-expand Gregor Lari ni želel zlomiti srca. FOTO: POP TV

Svojo odločitev je za nas pojasnil tudi Gregor Čeglaj. Na vprašanje, zakaj ni imel vrtnice za zunaj in znotraj lepo Laro, je odgovoril: "Strinjam se, da je Lara zelo lepa zunaj in še lepša znotraj. Ampak ne bi bilo pošteno do drugih punc, da bi dal vrtnico dekletu, ki sem ga že spoznal. In v tistem času nisem začutil neke iskrice, neke posebne energije, ki bi bila razlog, da bi začela razmerje. Mogoče je bila katera punca manj simpatična od nje, ampak sem jim hotel dati priložnost, da jih bolje spoznam še kot osebe." Spomnil je tudi na svojo obljubo dekletom, da bo do njih povsem iskren. Gregor: "In ne glede na to, da je bila Lara ena lepših deklet v šovu, sem bil zvest samemu sebi in temu, kar govorim. In se mi je zdelo prav, da je odšla na začetku, ker nočem zavajati nobenega dekleta, tudi Lare ne bi hotel zavajati in ji dajati upanja, da bi se mogoče znova zaljubila, verjela v naju, potem bi ji pa zlomil srce. Ne, nisem tak." Zato so se njune poti razšle, tokrat morda za vedno.

icon-expand Larino slovo od Gregorja FOTO: POP TV

Lara Mlaker je ob koncu svoje poti v šovu o Gregorju povedala: "Želim, da ga dekleta spoznajo v tako lepi luči, kot sem ga jaz." Na vprašanje, ali je od konca snemanja pa do danes kdo drug ogrel njeno srce, pa odgovori: "Lahko si mislite, da je po tako gledani oddaji veliko ponudb, več pa ... Nismo več v oddaji, zato so moja čustva lahko privatna." Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri, obakrat sledijo Vrtnice in vino. Vsaka oddaja je en dan prej že na VOYO.