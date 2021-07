Sanjski Gregor: To je ta dan, ki sem se ga najbolj bal

Prejšnji teden je Sanjski moški Gregor Čeglaj svoje tri polfinalistke obiskal v njihovih domačih krajih in spoznal tri čudovite družine. Hkrati s tem je prišlo spoznanje, da se bo še težje odločil za dve finalistki. Morda mu bodo pri tem pomagale informacije o dogajanju na snemanju, ki mu jih bo med pogovorom v sliki in besedi predal Peter Poles . Gregor bo tako izvedel in videl, kakšni so bili odnosi med njegovimi dekleti.

Nato ga bodo na še zadnji zabavi pričakale Kaja Casar, Tjaša Kramarič in Anja Širovnik. In nocoj bomo izvedeli, kateri dve dekleti sta se mu najbolj zapisali v srce. Gregor: "Želim si žensko, s katero si bom ustvaril družino. In naslednjič, ko bom rekel ženski: ljubim te, hočem, da je to zares in za vse življenje."