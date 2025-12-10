Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars

Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović, za katerega so se v priljubljenem šovu borile številne lepotice, med drugim tudi Slovenke, je prek družbenih omrežij naslovil svoj romantični status.
37-letnik je svojim sledilcem ponudil možnost, da ga vprašajo, kar koli si želijo, ta pa je na nekaj vprašanj tudi odgovoril. Dotaknil se je tudi svoje prihodnosti in na hudomušen način odgovoril, kdaj se bo sprehodil pred oltar. Pošalil se je, da obožuje takšna vprašanja in dodal, da se bo to "verjetno zgodilo, ko se bomo preselili na Mars."
Beograjčan je sicer v resničnostnem šovu izbral Bosanko Maido Ribić, njuna zveza pa ni obrodila sadov. Po koncu snemanja nam je Mićović povedal, da je bila to zanj turbulentna izkušnja. "Prva dva tedna sta bila zanimiva in zabavna, a tudi malo naporna, saj sem se preveč poglabljal v vse to. Spremljal sem, kaj se dogaja na Facebooku, Instagramu, TikToku, bral komentarje ...", je marca med drugim povedal v POPkastu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.