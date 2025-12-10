Svetli način
Sanjski moški

Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars

Beograd, 10. 12. 2025 06.00

E.K.
Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović je odgovarjal na vprašanja sledilcev in se dotaknil tudi svojega romantičnega statusa. Na vprašanje o poroki je duhovito odgovoril, da se bo to "verjetno zgodilo, ko se bomo preselili na Mars". Njegova zveza z Maido Ribić, katero je izbral v resničnostnem šovu, namreč ni obrodila sadov.

Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović, za katerega so se v priljubljenem šovu borile številne lepotice, med drugim tudi Slovenke, je prek družbenih omrežij naslovil svoj romantični status.

Miloš Mićović
Miloš Mićović FOTO: VOYO

37-letnik je svojim sledilcem ponudil možnost, da ga vprašajo, kar koli si želijo, ta pa je na nekaj vprašanj tudi odgovoril. Dotaknil se je tudi svoje prihodnosti in na hudomušen način odgovoril, kdaj se bo sprehodil pred oltar. Pošalil se je, da obožuje takšna vprašanja in dodal, da se bo to "verjetno zgodilo, ko se bomo preselili na Mars."

Preberi še Sanjski Miloš o odnosu z Maidi: Bilo je veliko vzponov in padcev

Beograjčan je sicer v resničnostnem šovu izbral Bosanko Maido Ribić, njuna zveza pa ni obrodila sadov. Po koncu snemanja nam je Mićović povedal, da je bila to zanj turbulentna izkušnja. "Prva dva tedna sta bila zanimiva in zabavna, a tudi malo naporna, saj sem se preveč poglabljal v vse to. Spremljal sem, kaj se dogaja na Facebooku, Instagramu, TikToku, bral komentarje ...", je marca med drugim povedal v POPkastu.

Dekleta soočila Blaža: Žal nisi vzpostavil ljubosumja med nami

