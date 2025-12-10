Sanjski Miloš o poroki: Verjetno šele, ko se bomo preselili na Mars

Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović je odgovarjal na vprašanja sledilcev in se dotaknil tudi svojega romantičnega statusa. Na vprašanje o poroki je duhovito odgovoril, da se bo to "verjetno zgodilo, ko se bomo preselili na Mars". Njegova zveza z Maido Ribić, katero je izbral v resničnostnem šovu, namreč ni obrodila sadov.

Sanjski moški Hrvaške Miloš Mićović, za katerega so se v priljubljenem šovu borile številne lepotice, med drugim tudi Slovenke, je prek družbenih omrežij naslovil svoj romantični status.

Miloš Mićović FOTO: VOYO icon-expand

37-letnik je svojim sledilcem ponudil možnost, da ga vprašajo, kar koli si želijo, ta pa je na nekaj vprašanj tudi odgovoril. Dotaknil se je tudi svoje prihodnosti in na hudomušen način odgovoril, kdaj se bo sprehodil pred oltar. Pošalil se je, da obožuje takšna vprašanja in dodal, da se bo to "verjetno zgodilo, ko se bomo preselili na Mars."