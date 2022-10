Sanjski moški dve poslal domov, ob eni mu misli uhajajo po svoje

Blaž Kričej ima za seboj eno resno zvezo. Trajala je dve leti in bilo mu je, kot bi z barko zaplul v neznano. Konec zveze je preboleval dalj časa, zdaj pa pravi, da je samozavesten in pripravljen na novo dekle. Kot sanjski moški si želi imeti tako kariero kot prijatelje in predvsem biti kul moški' za svoje dekle'.

Dekleta so spregovorila o tem, kakšnega moškega si želijo ob sebi. Zanimiv pogled je delila Anja. Samostojno dekle, ki se rado loti tudi hišnih popravil, si želi moškega, ki bo mentalni alfa. Kot pravi, taki moški obvladujejo njen karakter, imajo razčiščen pogled na svet in ji lahko vedno nekaj dajo.

Med dekleti so se sprožili prvi spori glede tega, ali se bodo prekinjale med zmenki ali bodo dovolile, da vsaka z Blažem poklepeta nekoliko dlje.

Voditelj Nejc je prekinil pogovor in dekleta spomnil, da bela vrtnica še ni bila podeljena. Hkrati jih je spodbudil, naj le pristopijo k Blažu in si izborijo nekaj minutk za pogovor. Blaž je kot naslednjo sogovornico izbral Arijanno. Suki ni mogla skriti neprijetnih občutkov, ki so jo ob tem prevzeli. Ker ima Arijanna veliko podobnih interesov kot Blaž, je namreč prepričana, da ima temnolasa Primorka veliko prednost pred ostalimi. "Ful mi je všeč tvoja oblekica, se lepo sklada s tvojim obrazom," je Blaž pričel pogovor. Takoj sta se začela pogovarjati o ljubezni do morja, plovbe ... Blaž je bil očaran, šokiran. Ugotovila sta tudi, da oba rada lovita ribe s harpuno in nasmešek na Blaževem obrazu je bil še širši. Nihče od njiju ne zdrži brez morja, oba obožujeta nove izzive in vodne športe, oba se potapljata – Blaž do 35 metrov, Arijanna do 45 metrov. "Ti si bolj kvalificirana kot jaz!" je ugotovil. Pogovor je prekinila Hana, Blaž pa je bil nekoliko razočaran, saj si je želel, da bi njegov pogovor z Arijanno trajal dlje. "Če bo kdo razumel, da me kakšen teden ne bo, ker bom šel na barko – potem je to ona," je komentiral po pogovoru.

"Mene samo zanima, kako se ti zdijo punce," je prebila led Hana. "Bom imel zelo veliko dela, da vse spoznam," je odgovoril Blaž. V nasprotju z Arijanno, s katero je tekel pogovor o vseh skupnih interesih, je bil pogovor s Hano nekoliko bolj površinski. Pohvalila se je z novo službo, da dela kot influencerka. Blaž ji je postavil nekoliko nenavadno vprašanje: "Imaš doma več parov čevljev ali knjig?" Hana je zaupala, da se je ravnokar preselila v Ljubljano, da še ni vsega razpakirala, tako da ima doma za zdaj več čevljev kot knjig.

Nato je pogum zbrala Veronika in ukradla Blaža Hani. "Jaz sem se je takoj razveselil," se je nasmejal Blaž. Začela sta pogovor o ajvarju, skrinjici, ki mu jo je prinesla ... Sprva sicer malce zadržan pogovor je stekel in končal s 'pinky' obljubo, da bo kaj več zaupala na zmenku. Ker se ukvarja z rapanjem, ga je povabila tudi, da bi sodeloval v spotu, poleg tega pa mu je ponudila, da zanj napiše komad. "Živimo enkrat in hočemo to izkoristiti do konca, dobro jemo, gremo z barko ..." jo je usmeril.

Medtem v sobi med dekleti ...