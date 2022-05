Sanjski moški je Blaž Kričej Režek

Ljubezen, lepota, srčnost, iskrenost, skrivnosti, presenečenja, spletke, drzne toalete, še drznejša dekleta. Katera je prava pot do njegovega srca?

Blaž ljubi morje. Je kvalificiran skiper, ki se pripravlja na nadaljevanje študija pomorstva. Redno obiskuje fitnes, trenira boks in se veliko giblje v naravi. Rad se zdravo prehranjuje in meditira. Najraje potuje z barko in tako pozabi na vsakdan sredi betonske prestolnice, v kateri trenutno živi.

“Ne vem, kaj je na meni sanjskega. To lažje ocenijo drugi. Se pa ves čas trudim z izboljšavami samega sebe. Prijavil sem se, ker želim najti dekle, s katero bom lahko užival življenje in ki jo bom sprejel v svoj svet. Iščem sorodno dušo, ki poka od energije, se dobro počuti v svoji ženstvenosti in izžareva lepoto. Upam, da jo bom očaral svojo samozavestjo in karizmo.”

Več bo znanega danes, ko bo spoznal sanjska dekleta. Pa bo katera osvojila njegovo srce?

Bo Adonis našel svojo Afrodito?

To bomo videli v novi sezoni Sanjskega moškega na POP TV!