Sanjski moški je izbral polfinalistke, Pia je zavrnila vrtnico

Še zadnji zmenek v dvoje z Gregorjem Čeglajem si je priborila Kaja Casar, ki je postala ena od polfinalistk. Sanjski moški je vrtnice namenil še Anji Širovnik, Tjaši Kramarič in Pii Gavrič, a jo je slednja zavrnila. Poslovile so se Nina Radi, Ana Pusovnik in Laura Beranič.

Sanjski moški Gregor Čeglaj je svojim dekletom poslal še zadnje vabilo na skupinski zmenek. Tokrat je zanje pripravil druženje v bazenu. V vabilu je pisalo: “Ljubezen je kot tombola, včasih ostaneš praznih rok, včasih pa osvojiš glavno nagrado.” Pia: “Saj sem vedela, da bo nekaj takega. To je samo zato, da nas vse vidi v kopalkah in za nič drugega.” Ko je njega videla v kopalkah, pa je dodala: “Te bele kopalke razkrijejo več, kot si Gregor misli. Samo to bom rekla.”

icon-expand Pia o Gregorjevi nameri: "To je samo zato, da nas vse vidi v kopalkah." FOTO: POP TV

Pri preverjanju borbenosti deklet v vodi je Gregorju pomagal Peter Poles, ki je iz bobna vlekel številke. Dekleta so morala v bazenu najti pet napihljivih žog z izžrebanimi številkami, zmagovalki pa se je obetal čas na samem. Gregor je imel že vodno tombolo manjše težave: “Punce so seksi v kopalkah in otežujejo mi delo. Ne bom mogel toliko spremljati teh številk, tombole, ker kopalke me zmedejo, pa ne vem zakaj.”

icon-expand Pia: "Te bele kopalke razkrijejo več, kot si Gregor misli." FOTO: POP TV

In iskanje žog se je začelo. Laura je našla prvo, Kaja drugo, Pia se je zagrebla za tretjo. Tjaša je imela težave, ker ni imela očal. Kaja je nato našla dve žogi zapored, kar je Nina komentirala: “Potoni že v vodi.” A je Kaja našla še četrto žogo, takoj zatem še peto in igre je bilo konec. Videti je bilo, da se zmagovalka zelo veseli vročega zmenka v savni. Ostala dekleta je čakal šok, saj je Peter za ta dan napovedal zabavo, ki je bila vedno uvod v ceremonijo vrtnic.

icon-expand Vodne vragolije in zmagovalka zabavne tombole, Kaja Casar. FOTO: POP TV

V savni je Gregor spomnil Kajo na njun dogovor, da bosta na naslednjem zmenku delala sklece. Kaja je morala narediti 15 sklec, kar ji je tudi uspelo. Nato sta se pogovarjala o otrokih, ki bi jih Gregor imel po letu dni zveze. Kaja je povedala, da si želi postati mlada mamica, a čez tri leta. Gregor se je čudil, češ da se mu je razkrila povsem druga Kaja. Všeč mu je bila njena ljubkost, mirnost in nedolžnost, pa tudi njena borbenost. Zmenek sta končala z vročimi poljubi, vrtnice pa ni bilo.

icon-expand Kakopak vroč zmenek v savni. FOTO: POP TV

Ko se je Kaja vrnila z zmenka, se je dekletom pridružil Peter Poles, ki je napovedal, da je to njihov zadnji večer v Portorožu: “Gregor bo nocoj izbral štiri dekleta, ki mu boste predstavila svoje domače kraje in ga tudi spoznala s svojimi bližnjimi, tri pa boste morale že nocoj za vedno zapustiti bitko za Gregorjevo srce. Danes vas namreč čaka usodna ceremonija vrtnic.” Gregor je zato naletel na šokirane obraze, zato jih je poskušal pomiriti z izjavo, da se je nanje navezal in da je tudi njemu težko.

icon-expand Peter Poles je naznanil usodno ceremonijo vrtnic. FOTO: POP TV

Na pogovor je Gregor najprej povabil Pio, ki mu je s težavo povedala: “Jaz naju ne vidim, da bi šla kamorkoli dlje. Se mi zdi, da se moja čustva do tebe ne poglabljajo.” Dodala je, da je bila do njunega predzadnjega zmenka še bila pripravljena peljati ga k sebi domov, a se njuno razmerje ni razvijalo pravo smer. Pia: “Ti želim vse, kar imaš lahko na svetu. Želim ti, da si srečen. Bodi še naprej takšen kakršen si.” Gregor je odvrnil, da je zelo vesel, da jo je spoznal in da sta imela poseben odnos. Priznal je, da mu je bilo sprva malce neprijetno, a ga njena odločitev ni presenetila. Omenil je tudi, da se morata v zvezi odpirati dva, Pia pa se je zadrževala.

icon-expand Piina čustva do Gregorja se niso poglabljala. FOTO: POP TV

Laura je bila naslednja in je med pogovorom točila solze. Povedala mu je, da ji je žal, ker se njihova dogodivščina končuje, je pa hvaležna zanjo. Veselila se je tudi srečanja z njenimi najdražjimi: “Če pa bi s seboj pripeljala še tebe, da jim s tem pokažem, kaj si jaz želim v življenju, da jim predstavim nekoga, ki dejansko predstavlja mojega sanjskega moškega, bi to bilo toliko boljše.” Gregor ji je pozorno brisal solze in povedal, da jo razume.

icon-expand Gregor je Lauri nežno brisal solze. FOTO: POP TV

Ana je pogovor začela rekoč, da je strastna, kar ni bila novost za Gregorja. Nadaljevala je, da ji je zelo pomemben telesni stik, saj lahko tako začuti moškega. Povedala je, da sta nekaj takšnih trenutkov že doživela, da pa si jih želi še več. Nato ga je izzvala: “Kako bi ti meni v eni potezi pokazal, koliko si strasten?” Gregor: “Če danes dobiš vrtnico, ti bom pokazal, kaj pomeni strast z moje strani. Prav?” Ana: “Jaz bi že rada.” Ko sta se za konec objela, mu je pritisnila poljub, zaradi česar mu je postalo vroče.

icon-expand Ob Ani mu je postalo vroče. FOTO: POP TV

Nina je naslednja prosila za pogovor in je pripravila presenečenje za Gregorja. Prinesla mu je domači zeliščni liker, ki ga izdeluje njen oče. Povedala mu je, da izžareva silno strast in da je strastna tudi sama. Nina: “Vedno moraš slediti svojemu srcu, vedno moraš imeti strast in cilj. In nikoli ne obupaj in verjamem, da ti bo vse, kar imaš v mislih, uspelo.” Vesela je bila, ker se je dekletom odprl in jim zaupal zelo intimne stvari, kar zanj ni bilo lahko. Nina: “Nočem da se konča, ampak zgodilo se bo kot se mora. In upam, da mi ne bo spodletelo tik pred ciljem, kar se mi vedno dogaja. Vedno.”

icon-expand Nekaj pa je preskočilo med Nino in Gregorjem. FOTO: POP TV

Tjaša je povedala, da ji je bilo vse, kar je doživela z Gregorjem, čisto preveč všeč. Gregor: “Energija, ki jo imam s Tjašo, mislim, da pove čisto vse. Enostavno steče, pogovor steče, energija steče.” Kar se mu je zdelo malce čarobno. Na vprašanje, kam pluje njuna barka, je Tjaša odgovorila: “Do najine ljubezni.” Želela si je poljuba, a je vedela, da ju ostala dekleta pozorno opazujejo.

icon-expand Gregorju se energija med njim in Tjašo zdi čarobna. FOTO: POP TV

Nato je bila na vrsti Anja. Gregor jo je izzval: “Žal pri tebi ne bo tako lahko.” Želel je, da mu pokaže nekaj plesnih gibov, kar je tudi storila. Gregor jo je pohvalil: “Več kot odlično.” Med pogovorom mu je zaupala, da ji je všeč, da je med njima kemija in da bi bila vesela, če bi prišel spoznat njeno družino. Po koncu pogovora je bila videti zadovoljna, dekleta je spraševala: “Kaj ste tako slabe volje?”

icon-expand Gregor o Anjinih plesnih gibih: “Več kot odlično.” FOTO: POP TV

Dekleta so nato odšla na še zadnjo ceremonijo vrtnic. Gregor: “Vseskozi razmišljam, kaj je najboljše zame, kaj čutim, s katero punco se dejansko vidim.” Sledil je svojemu srcu, ni pa si predstavljal, da bodo njegove odločitve tako težke. Dekleta so bila na trnih in zelo čustvena, ko so čakala, da bo Gregor podelil štiri vrtnice. A najprej je vsem povedal, da so super, da je z vsako imel poseben odnos in se je od vsake nekaj naučil. Prvo vrtnico je nato namenil Anji, drugo Kaji, tretjo Tjaši, četrto pa Pii. Pia: “O, moj bog! Zakaj Gregor?” Vrtnico je, kot je napovedala že prej, odklonila in Gregor ji je lahko samo še zaželel srečo. Pia je povedala, da te izkušnje ne bo nikoli pozabila, saj je bila najbolj zabavna v njenem življenju. Bila je srečna, da je spoznala vsa dekleta, tudi tista, ki jih ne mara.

icon-expand Pia ni mogla sprejeti vrtnice. FOTO: POP TV

Nina se je zahvalila za izkušnjo in Gregorju svetovala, naj izbere pametno in s svojim srcem. Ugotovila pa je, da niti ni želela nadaljevati in da Gregor ni tip moškega, ki ga išče. Nina: “Verjamem, da me pravo srce čaka zunaj.”

icon-expand Nina se je v hipu ohladila do Gregorja. FOTO: POP TV

Ano je Gregor pohvalil, saj je v življenju doživela že marsikaj hudega, a je kljub temu ostala dobra oseba. Ana ga je sicer želela predstaviti svojim domačim, a je ocenila: “Mogoče se me malo boji. Nič zato, Ana gre z dvignjeno glavo domov. Tako ali tako me bo poklical, ko bo konec vsega.”

icon-expand Ana: "Tako ali tako me bo poklical, ko bo konec vsega." FOTO: POP TV

Laura je svojemu Sanjskemu moškemu zaželela, da bi našel pravo: “Da najdeš svojo srečo, da boš eni drugi kralj.” Gregor je povedal: “Razumem, da ti je zelo težko. Imam nek občutek, kaj ti čustiš do mene, ampak jaz ti tega žal ne morem vrniti.” Laura pa je jokala, saj ji je bil všeč od prvega dne, toda ni ji bilo žal, da ga je spoznala, ob njem se je naučila veliko stvari o sebi. Povedala je še, da si želi umirjenega družinskega življenja z nekom, ki bi bil podoben Gregorju.

icon-expand Laura je bila zelo žalostna. FOTO: POP TV

Gregor je trem polfinalistkam povedal, da komaj čaka, da se bolje spoznajo. Gregor: “Da si vzamemo čas za sebe in da dve na koncu spoznata še mojo družino.” Po krajšem premoru je dodal še: “Ki mi pomeni največ na svetu.”

icon-expand Polfinalistke šova bodo Gregorju predstavile svoje najdražje, le dve pa bosta spoznali njegovo družino. FOTO: POP TV

Ne zamudite nove oddaje Sanjski moški jutri ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.