Sanjski moški Mire še ni prekrižal poti, zato ostaja samska

Mire pravi, da je bila presenečena, ko je videla, kako zelo tekmovalna so bila dekleta. Mire: “Pričakovala sem, da se bodo punce greble za Gregorja, nisem pa pričakovala, da bo Gregor vsem puncam res všeč. Vsekakor je zanimivo, kako se prebudi tekmovalni nagon.” Roko na srce, dekleta imajo veliko razlogov za borbenost, zase pa pravi, da je imela na voljo premalo časa, da bi Sanjskega moškega bolje spoznala in ocenila. In iz podobnega razloga ne more oceniti, katero dekle bi bilo najbolj primerno zanj in katere res ne bi smel izbrati. Mire: “Glede na to, da je vsaka punca po svoje zanimiva in se res razlikujejo druga od druge, res ne vem, kaj mu je všeč in katera bi bila najbolj ali najmanj primerna zanj. Že v samem šovu pa sem najbolj navijala za Tjašo.”