Sanjski moški: Mislile bodo, da sta novi tekmovalki, resnica jih bo pustila odprtih ust

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

Punce, ki so prišle med najboljših 10, je nedavno povsem izžel obisk Blaževih najboljših prijateljev. Prepričane so bile, da bodo lahko po srečanju z njima vseeno vsaj za hip zadihale, a čaka jih novo presenečenje.

Najprej skupinski zmenek, nato novo presenečenje

Po dnevu, ko bodo štiri odšle z Blažem na prav poseben skupinski zmenek in kjer si bo ena priborila čas na samem in imela priložnost, da dobi vrtnico, jih bo naslednje jutro čakalo še eno presenečenje. Pred dvorec, kjer dekleta bivajo v času snemanja šova, se bo pripeljala limuzina. Izstopili bosta dve lepi in postavni.