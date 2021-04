Sanjski moški na POP TV prihaja 17. aprila

Sanjski moški se bo na ljubezensko avanturo podal v soboto, 17. aprila, ob 20. uri. Premiera resničnostnega šova nam bo ponudila začetek nepozabnega srčnega popotovanja Gregorja Čeglaja , ki se bo srečal z osemnajstimi tekmovalkami. Njihovo zgodbo boste lahko spremljali vsako soboto in nedeljo ob 20. uri. Da pa bo vikend zabava še boljša, po šovu sledi komentatorska oddaja Vrtnice in vino , ki bo vsakič na sporedu takoj po koncu oddaje, ob 21. uri.

Dogajanje v resničnostnem šovu bodo komentirali trije pari, ki bodo Sanjskega moškega spremljali z domačih naslanjačev. Pred zasloni si bomo mnenje delili z zabavnima upokojenkamaBojano in Milico, zakoncema MarušoinLuko ter prijateljicama Nušoin Ajlo.