Sanjski moški na POP TV prihaja v soboto, 8. oktobra

Vikendi so namenjeni druženju s Sanjskim moškim ter oddaji Vrtnice in vino, oboje bo navduševalo in v mrzli jeseni grelo na POP TV. Blaž Kričej Režek in njegova dekleta na televizijske zaslone prihajajo v soboto, 8. oktobra, ob 20. uri.

Sanjski moški, 17 lepotic, adrenalinski zmenki, romantične večerje, spletke, zabava ... In kaj je lepšega kot komentiranje v dvoje?

icon-expand Oddaja Sanjski moški bo prvič na sporedu v soboto, 8. oktobra. FOTO: POP TV

Blaž Kričej Režek in njegova dekleta prihajajo na POP TV v soboto, 8. oktobra, ob 20. uri. Šovu bo sledila komentatorska oddaja Vrtnice in vino, v kateri bodo komentatorji analizirali dogajanje v Sanjskem moškem.

icon-expand Sanjski moški Blaž Kričej Režek FOTO: POP TV

Kdo se bo letos držal za glavo? Kdo bo onemel od presenečenja? Kdo se bo smejal? Kdo se bo zaljubil?

Vrtnice in vino tudi letos po oddaji Sanjski moški na POP TV. Komentatorji oddaje Vrtnice in vino bodo povzemali in komentirali dogajanje v šovu Sanjski moški. Nuša Maloprav in Ajla Đafić sta najboljši prijateljici z Vranskega. Televizijo gledata vsak dan in spremljata skoraj vse oddaje. Vsak ogled oddaje je za njiju poseben dogodek, med gledanjem tudi jočeta in plešeta, kadar je to situaciji primerno.

icon-expand Maruša in Ajla FOTO: POP TV

Nuša: ''V novi sezoni Sanjskega moškega vas čaka čisto drugačen sanjski moški, kot je bil v prejšnji sezoni. Poleg njega pa čisto divje in samozavestne punce. Pripravite se na nove drame in nove vroče poljube.'' Ajla: ''Že na začetku bo veliko ljubosumja, napetosti med puncami, v prvih oddajah nas čaka poljub, ki ne bo prinesel strašnega veselja. Začela se bo nova drama! Upam, da bo Blaž zdržal in našel svoje sanjsko dekle.''

icon-expand Maruša in Luka FOTO: POP TV

Maruša in Luka Bračun sta par že 16 let. Zaročila sta se v lanski zadnji oddaji Vrtnic in vina, avgusta pa poročila. Luka je najbolj nasmejan poštar, Maruša pa prodajalka kozmetike. Ko dasta otroka spat, si ogledata vse zabavne oddaje za nazaj in jih glasno komentirata. Ni nujno, da se zmeraj strinjata. Maruša: ''Letošnja sezona bo polna presenečenj in nepredvidljivih situacij. Veliko bo smeha, nagajivosti in tudi kar nekaj grdih pogledov. Blaž bo imel težko nalogo.'' Luka: ''Letošnja sezona bo še bolj zanimiva kot lanska. V letošnji sezoni se po uvodnih oddajah stvari postavijo na glavo!''

icon-expand Eva in Jan FOTO: POP TV

Letos sta se na komentatorski postelji pridružila še Eva Plešnar in Jan Čampa. Eva je 2. spremljevalka Miss Earth 2017 in dietetičarka, Jan pa večkratni dobitnik bodybuilding naslovov in osebni trener za rehabilitacijo po poškodbi ali preobrazbo telesa. Z njima bodo oddaje spremljale tudi čivave. Eva: ''V tokratni sezoni Sanjskega moškega ne bo manjkalo smeha, drame, trepetajočih deklet in iznajdljivega, seksi Blaža.'' Jan: ''Letošnji Sanjski moški je oddaja, ki bi morala biti na sporedu vsak večer. Zabava, smeh in sproščanje v družbi različnih, zanimivih deklet. Vsa čast Blažu, da bo še naprej dobro vozil slalom med dogajanjem, ki še sledi.''