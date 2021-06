Sanjski moški: Pogrešal sem njene dotike, njene objeme, poljube

V včerajšnji oddaji Sanjski moški so se po napetem izboru polfinalistk morale morale posloviti Ana Pusovnik, Nina Radi in Laura Beranič. Pia Gavrič je vrtnico odklonila, zato so polfinalistke samo tri. Gregorju Čeglaju so pod kožo najbolj zlezle Anja Širovnik, Kaja Casar in Tjaša Kramarič.