Sta imeli Hana in Lara pred finalom že spakirane kovčke?

Kristina se je srečanja veselila, a je bila hkrati precej nervozna. "Srce mi je začelo biti hitreje," je dejala. Ko sta z Blažem prišla do mize je njegova mama opazila, da sta barvno usklajena. Vzdušje za mizo je bilo takoj sproščeno, Blaž in Kristina sta opisala, ko sta se spoznala v poročnih oblekah. "Ful lepo žarita," je pokomentiral Blažev oče in dejal, da se vidi, da se v Kristinenem pogledu vidijo iskrice. "Ali se ti zdi, da si se zaljubila?" je Blažev oče kar direktno vprašal Kristino, ki je zardela, se nasmejala in na kratko odgovorila s previdnim 'ja'.