Sanjski moški v nebesih po poljubčku, nato pa ga je zmedla nova tekmovalka

Tokratna oddaja se je začela romantično, nadaljevala divje, zaključila pa povsem brez besed. Dekleta so se dobro znašla v novih situacijah, padel je že prvi poljubček, Blaž je doživel prvo presenečenje, na koncu pa je za češnjico na vrhu smetane poskrbela skrivnostna rjavolaska v beli poročni obleki.

Nov dan – nove priložnosti za zmenke. Voditelj Nejc Šmit je dekletom razložil, da bo Blaž Kričej Režek letos vabil na dva tipa zmenkov: v dvoje in skupinske. Pri tem se zmenek v dvoje lahko že zaključi z rdečo vrtnico iz rok sanjskega moškega. Pia, ki je v prvi oddaji prejela belo vrtnico, lahko kateri koli zmenek v dvoje 'ukrade'. Kot je povedala, bo najprej počakala, da Blaž njo povabi na zmenek in komaj kasneje bo izkoristila svojo možnost, da ukrade zmenek. V prvem vabilu na zmenek v dvoje je pisalo, da bo Blaž spodnesel tla pod nogami in dekle popeljal v višave. Svojo priložnost je kot prva dobila Arijanna. Prejela je kar nekaj ljubosumnih in jeznih pogledov, kar je opazila tudi Hana. Slišale so helikopter in opazile, da se jim približuje. "Vse smo bile vzhičene, smo letele gledati, kaj je to," je pokomentirala Eva Novak. Arijanna in Blaž sta sedla v helikopter in se podala na prvi zmenek. Za Blaža je bil to prvi polet s helikopterjem, Arijanna pa je letela že večkrat. "Sem vesela, da je bil prvič z mano," je povedala. "Si mislil, da bo Pia izkoristila ta prvi zmenek?" Jo je zanimalo. "Upal sem, da ne," je odgovoril Blaž in Arijanna se je le nasmehnila: "Jaz tudi." Špekuliranja glede bele vrtnice Medtem ko sta Blaž in Arijanna uživala na zmenku, so se ostala dekleta pogovarjala o tem, zakaj Pia ni izkoristila bele vrtnice za prvi zmenek. Nekaj deklet je namignilo, da zagotovo zato, ker jo bo izkoristila takrat, ko ima Eva Luna rojstni dan. Pia je pojasnila: "Takrat ima rojstni dan tudi moj nečak, prvo leto. In še vedno upam, da ga bom mogoče videla." Hana je dejala, da je to nesramno, saj je veliko drugih priložnosti, ko lahko izkoristi belo vrtnico. Blaž odkriva Arijannino avanturistično plat Med letom s helikopterjem je Blaža zanimalo, ali je Arijanna že kdaj skočila s padalom. Znova ga je presenetila – ne le, da je že skočila, skočila je dvakrat, opravljala je tudi padalski tečaj in enkrat tako skočila sama (in ne v tandemu). "A smučaš?" jo je zanimalo, ko sta letela nad gorami. Blaž je pritrdil. "Pa dobro smučaš?" "Ja, kar, ja." "Če ne te lahko kaj naučim, imam licenco," ga je še enkrat presenetila. "Pa kje se pri tebi konča?" ni mogel verjeti. Ko sta pristala s helikopterjem, je Arijanno čakalo presenečenje – škatla. Mislila je, da je za piknik, ko jo je odprla, pa videla opremo za muharjenje. Blaž je muharjenje sicer izbral zato, ker si je želel poiskati nekaj, kar bi z njim počela prvič. "Ni to najbolj tipičen zmenek, it lovit ribe, ampak pomojem se bova zabavala," je komentirala Arijanna. Arijanna si je takoj nadela opremo, Blažu pa kr ni šlo – tako je imela priložnost, da si vsaj za hip ogleda njegovo telo.

icon-expand Padel je prvi poljub. FOTO: POP TV

Muharjenje brez vabe in prvi poljub in prvi nesporazumček Med muharjenjem sta čas izkoristila za globlje pogovore. Arijanna je delila zgodbo, kako sta se spoznala njena starša, Blaž ji je zaupal, da sta se njegova razšla, hkrati pa dal vedeti, da se mu zdi lepo, ko pari dolgo ostanejo skupaj. Tudi romantika je privrela na površje ... in kar nekaj časa je minilo, preden sta ugotovila, da nimata vabe. Nato sta se slekla in šla kopat v ledeno hladno reko. Kratek pogovor, nekaj pogledov in zgodil se je prvi poljub. Oba sta priznala, da sta bila po poljubu v oblakih. Arijanna je še dodala, da ni hotela preveč, saj jo je strah, da bo na koncu izbral katero drugo in bo razočarana. Ob koncu dneva ju je čakala še skupna večerja, kjer je pogovor nanesel na to, kakšen pogled ima na zvezo, partnerstvo. Miren večer je bil popoln in Blaž ji je podaril rdečo vrtnico. Presenetil ju je še ognjemet. Blaž jo je hotel poljubit, a se mu je umaknila. Medtem ko je Blaž to razumel, kot da morda ni čutila enako, je Arijanna povedala, da jo je zagrabila panika. Arijanna zaupala vse podrobnosti Po prihodu z zmenka je Arijanna delila vse podrobnosti z zmenka z vsemi sotekmovalkami. Ko je povedala za poljub, je bilo videti, kako so dekleta spremenila izraz na obrazu, čeprav so že tekom dneva slutile, da se bo med Arijanno in Blažem kaj zgodilo. Arijanna jim je povedala tudi, da se je pri drugem poskusu poljubljanja umaknila. Maja je komentirala, da si želi, da bi tudi ona doživela tak zmenek, Pia je bila presenečena, češ da ji je Arijanna pred zmenkom rekla, da se na prvem zmenku ne želi poljubljati, Suki pa je je komentirala, da jo to, da se fant poljublja še z drugimi dekleti, odbija – zaradi bakterij. Vabilo na skupinski zmenek Žana, Ana (Suki), Eva Luna, Hana, Monika, Eva, Veronika, Nina in Maja so dobile vabilo na skupinski zmenek z Blažem. Ana je bila razočarana. "Da ne grem na skupinski zmenek, sem razočarana, ker so v bistvu vse dobile priložnost se z njim pogovarjat, le jaz ne. Se mi zdi, kot da je pozabil name, kot da je pozabil, da obstajam." Dekleta so se uredila in odšla na zmenek. Blaž jih je pričakal skupaj s fotografinjo, voditelj Nejc pa jim je razložil, da bodo skupaj spisali romantično zgodbo. Vsaka fotografija bo predstavljala en prizor, dekleta pa bodo dobila primerne kostume.

icon-expand Na fotografiranju ni bilo dolgčas. FOTO: POP TV

Prvi prizor je bil 'prva iskrica', sodelovale pa so Eva, Suki in Anja. Žana, Eva Luna, Hana in Maja bodo ustvarile prizor 'družinsko kosilo', Monika, Nina in Veronika pa čaka prizor 'novoletna zabava'. Najprej so se lotili prvega prizora, kjer je Eva pokazala svojo igrivo plat, Suki je pozirala na blazini, Anja pa je odlično izpeljala svojo vlogo natakarice. Tretja trojica je prav tako prevzela nove vloge. Maja je morala igrati očeta, Hana je prevzela oblačila za mamo. Punco je igrala Žana, Eva Luna pa sestro. Žani kostum nikakor ni bil všeč, so se pa dekleta z Blažem vseeno zabavala. "Žana nima nobenih zadržkov. Res ne vem, kje se pri njej konča," je komentiral Blaž. "Najbolj sem šokiran nad Majo. Ne zato, ker je namaskirana v moškega, ampak je dobro odigrala vlogo."

icon-expand Dekleta so se uživela. FOTO: POP TV

Nastopil je čas še za zadnji prizor. Nina je odigrala Blaževo punco, Veronika njeno prijateljico, Monika pa 'pijano' prijateljico. Vse so ga vlekle vsaka na svojo stran in Monika je ugotavljala, da so ga najverjetneje kar malce prestrašile.

icon-expand Novoletna zabava je bila uspešna. FOTO: POP TV

Arijanna in Ana sta se medtem pogovarjali o dogajanju med dekleti. Arijanna je najprej razumela, da jo dekleta sprašujejo iz radovednosti in so ji delovale prijateljske, Ana ji je razkrila, da je vse skupaj bolj igra in da je veliko nevoščljivosti. "Sprašujejo, da čim več izvejo, samo da imajo korist. Pomojem jih je večina upala, da ne bo vrtnice in ne bo poljubčka." Kot je zaupala Ana Arijanni, je največ slabe volje bilo pri Evi Luni.

icon-expand Dekleta ljubosumja niso mogle skriti. FOTO: POP TV

Na koncu skupinskega zmenka je vse presenetila voditeljeva napoved, da jih čaka še fotografiranje prizora 'prvi ples mladoporočencev'. V tistem trenutku se je vsem zbranim pridružila še 'nevesta' – Kristina. Ni pa se pridružila le na fotografiranju , temveč se pridružuje dekletom, ki se bodo borila za sanjskega Blaža.