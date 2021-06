Sanjski moški vedno bolj uživa v družbi lepe nogometne sodnice

Medtem ko je bil Sanjski moški Gregor Čeglaj po pogovorih s Polono Kranjc in Nino Savnik razočaran, pa so se med njim in Kajo Casar kresale iskrice. A tudi nad Pio Gavrič še ni obupal. Ljubljančanka mu je namreč zaupala podrobnosti o najbolj groznem obdobju v svojem življenju.

Sanjski moški Gregor Čeglaj je tokrat na skupinski zmenek povabil kar vsa dekleta. V vabilu je pisalo: “Če boste ukrotile njega, boste lahko ukrotile tudi mene.” Izvedela so, da jih čaka kavbojska zabava. Pia se je veselila: “Tako malo bolj kmetavzarsko, meni je to zelo všeč ... Tako da bomo malo kmetice, take, kot smo.” Peter Poles je dekletom izrazil dobrodošlico na Divjem zahodu: “Upam, da imate dobro razmigane boke, kajti danes bomo iskali najspretnejšo in najbolj osredotočeno krotilko bika.” Med ježo na mehanskem biku so morale z žogicami zadeti čim več tarč, na katerih so bile njihove fotografije. Najuspešnejšim se je obetal pogovor s kavbojem Gregorjem.

icon-expand Kavboj Gregor FOTO: POP TV

Nina Savnik je bila prva in zadela je šest tarč, osredotočila se je predvsem na Ano, ki se ji ne zdi primerna za Gregorja. Anja se je med ježo trudila biti seksi, zato je bila pod trojnim pritiskom. Laura se je osredotočala predvsem na Tjašino fotografijo. Pia je bila v dilemi, saj se ni mogla odločiti, ali naj cilja tarče ali naj se drži. Nina Radi se je bika držala kot klop, na koncu pa le omagala. Polona je suvereno zadela največ tarč in s svojo osredotočenostjo presenetila Gregorja. Resda se ji je na koncu malce zavrtelo, a jo je Sanjski moški kavalirsko odnesel na varno. Tudi Ana se je osredotočala na fotografijo Tjaše, slednji pa je bilo vseeno, katero dekle bo zadela. Suverena je bila tudi Kaja, ki je zadela šest tarč. Zmagovalka je bila Polona, pogovor z Gregorjem sta si priborili tudi Nina Savnik in Kaja.

icon-expand Kavbojeva dekleta FOTO: POP TV

Polona je Sanjskemu moškemu med pogovorom zaupala, da bi njuna razlika v letih morda lahko bila težava. Gregorja je še zanimalo, kako bi reševala nesoglasja glede na to, da je zelo impulzivna. Povedala je, da zaradi ljudi, ki se vtikajo v njeno življenje, znori. Gregorja je skrbelo: “Polonina agresija je zelo resna stvar. Vseeno je, ali jo gojiš do prijatelja ali do neznanca. Človek je človek in take stvari so zame nesprejemljive.” Polona pa je premišljevala o tem, da bi Gregor, če bi bila v zvezi, morebiti preveč pazil na besede, samo da ne bi eksplodirala.

icon-expand Polona je Gregorja očarala na biku, med pogovorom z njo pa je bil prestrašen. FOTO: POP TV

Nina Savnik je bila naslednja in Gregorja je takoj zmotilo: “Vsako stvar obrne na hec in z mano noče resno komunicirati.” Nini je očital, da se zateka k obrambnemu mehanizmu, ona pa se je branila, da vsa Slovenija posluša njune pogovore, zaradi česar bi lahko postala tarča posmeha. Toda Gregor situacije ni dojemal tako: “Jaz sem to, kar sem.” Trudil se je iz nje izvabiti iskrenost, a je bil razočaran. Nina pa: “Jaz sem bom tu odprla, on bo pa potem rekel: 'Hvala, ker si prišla.'” Gregor se je trudil še naprej, povedal je, da od bodoče partnerice pričakuje iskrenost, nežnost in energijo, Nina pa je nadaljevala, da noče siliti vanj. Po pogovoru je bila videti malce žalostna: “Med nama ni iskrice.”

icon-expand Nina je poskušala vzpostaviti stik, a to ni bilo dovolj. FOTO: POP TV

Zadnja je bila na vrsti Kaja in energija med njo in Gregorjem je bila povsem drugačna. Povedala mu je, da bi ga lahko sčasoma ukrotila. Potrdila je, da so med njima iskrice, in mu zaupala, da je za seboj pustila veliko stvari, tudi študij. Lezla sta čedalje bližje drug drugemu in se prijela za roke. Kaja je začela dražiti Gregorja, češ da bi ga lahko v fitnesu kaj naučila in da bi moral izboljšati svoje sklece. Pojasnila je, da to počne, če ji je moški všeč, pričakuje pa pozitiven odziv. Sanjskemu moškemu se je zdelo, da je vedno bolj sproščena in zabavna: “Vsakič bolj uživam z njo.” Toda vrtnice ni dobila nobena. Kot je pojasnil Gregor: “Stvari postajajo zelo resne, in za vrtnico me mora punca zares prepričati."

icon-expand Iskrice FOTO: POP TV

Dekleta je nato presenetil še z enim vabilom. V njem je pisalo: “Pravijo, da ima pes v življenju en sam cilj. Da podari svoje srce. Njegovo srce je veliko večje od ovir, ki mu stojijo na poti do ljubljene osebe. Kako zvesto pa je vaše srce?” Na skupinski zmenek je povabil Ano, Tjašo, Pio, Lauro in Anjo. Želel je izvedeti, kako se bodo dekleta povezala vsaka s svojim psom, ali jim bodo psi zaupali in kako bodo premagale ovire. Najprej so morale izžrebati svoje pasje partnerje.

icon-expand Pia in Thor FOTO: POP TV

Pia je bila samozavestna, zdelo se ji je, da bo zmagala, a je Thor sprva ni ubogal. Veliko uspešnejša je bila Tjaša, a je tudi Pii hitro uspelo pasjega prijatelja prepričati, da je pokazal, kaj v resnici zna. Laura je svoji psički dajala napačne ukaze, zato je ni razumela. Imela je še največ težav, njena pasja prijateljica je med premagovanjem ovir denimo šla pozdravit Petra. Gregor je povedal, da so bila dekleta zelo zabavna in so se dobro povezala s kužki. Za zmenek je izbral Pio, ki se je veselila navadnega, neadrenalinskega druženja.

icon-expand Tomba ni ubogal Gregorja. FOTO: POP TV

Gregor je na zmenku pričakoval, da se bo Pia sprostila in odprla. Zdelo se mu je, da je zadnje čase slabe volje, da nima več toliko energije in da sta obstala na neki točki, pa čeprav mu je zelo všeč. Povedal je, da pričakuje več od nje, ona pa mu je zaupala, da se težko odpre moškemu: “Zato, ker je bila moja prva zveza najbolj toksična stvar v mojem življenju.” Njen fant je manipuliral z njo in trpela je fizično in psihično nasilje, ki je na njej pustilo globoke rane. Povedala je še, da se trudi izboljšati, a da je proces dolgotrajen. Pia: “Z mano mora človek imeti potrpljenje.” Ko ji je Gregor omenil, da je pomembno, ali je v šovu zaradi njega, dolgčasa ali samopromocije, je Pio spravil v smeh. Bilo pa ji je všeč, ker sta zgladila nesoglasja in se na koncu stisnila v topel objem.

icon-expand Pia je spregovorila o bolečih izkušnjah v preteklosti. FOTO: POP TV

