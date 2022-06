Sanjski voditelj: V zvezi sklepam kompromise. Vedno naredim, kot ona reče.

Poleg vseh naštetih nazivov se je Nejc preizkusil tudi v športu. Igral je košarko in plesal breakdance. Pa ne za dolgo. Raje se je posvetil medijski karieri in psihologiji. Je namreč družinski psihoterapevt. Z vsemi vlogami, ki jih z veseljem opravlja, želi pomagati ljudem. "Če lahko karkoli naredim, da se bo človek boljše počutil, potem je to tisto, kar želim početi."

Zdaj je pred novim izzivom, stopil je v čevlje Petra Polesa, postal je voditelj šova Sanjski moški. Z veseljem je sprejel izziv, čeprav, pravi, so se mu tresla kolena, ko je prišel na prvo snemanje. Po nekaj dneh so se odlično ujeli. Z Blažem sta že skoraj kot brata, delita si garderobo, kjer se skupaj šalita in pogovarjata.

Sam je v partnerski zvezi že 14 let. V zvezi se mu zdi pomembna iskrenost: "Najprej moraš biti iskren do sebe, da si lahko iskren do drugega. Pomembno je tudi sklepati kompromise. Tudi jaz jih v svoji zvezi sklepam. Jaz želim nekaj, ona želi nekaj. Najdeva se na pol poti in narediva, kot je rekla ona," pove v smehu. "Zaljubljenost je stanje, ko ti divjajo hormoni. To stanje mine, za odnos in ljubezen pa se odločiš. Za vsak odnos se je potrebno potruditi in ga negovati."