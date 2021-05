Sara o tem, da ni dobila vrtnice: Kratko je potegnil Gregor

Sara Turnšek je bila šokirana, ker ji Gregor Čeglaj ni namenil vrtnice, a je hitro prišla do spoznanja, da ni izgubila ničesar. Meni, da je kratko potegnil Sanjski moški, ker ji ni dal priložnosti, da bi jo bolje spoznal.

Sara Turnšek ni pričakovala, da se bo morala tako hitro posloviti od Sanjskega moškega Gregorja Čeglaja. Sara: “Res, priznam, da sem bila šokirana. Tisto noč, ko sem bila izločena, sem prav razmišljala, kje sem ga polomila, ali sem bila res preveč iskrena in odkrita do njega in do punc.”

icon-expand Sara med zadnjim pogovorom z Gregorjem. FOTO: POP TV

A je Gregor v oddaji povedal, da mu verjetno ne bi mogla nuditi takšne podpore, kot bi si jo želel, to pa zaradi njene prezaposlenosti. Sara: “To ni res. Če je partner pravi in je tega vreden, bosta skupaj našla zdravo mero med delom in družino. Saj veste, nekaj je šov, nekaj pa realno življenje. Žal se ne živi od ljubezni in tudi samo delo ni vse. Ko bo prišel pravi, ki bo znal skupaj z mano to malo umiriti, ki bo resnično vreden moje naklonjenosti in ki bo stabilen bodoči oče, bom tudi jaz drugače razmišljala. Ampak trenutno mi še nihče ni dal razloga, da bi razmišljala o tem. Tudi jaz si želim družino in malo umiriti svoje življenje, da bi bila resnično srečna. Največja sreča je zagotovo naša družina.”

icon-expand Sara si želi ustvariti družino, a še ni srečala pravega. FOTO: POP TV

Sara sicer dopušča tudi možnost, da se je Gregor malce ustrašil, saj je močna, samozavestna in samostojna ženska. Sara: “Vsekakor sem prepričana v to, da se moški bojijo uspešnih žensk z močnim karakterjem. Mislim, da ne morejo razumeti dejstva, da nismo odvisne od njih in da nismo v podrejenem položaju. Pa ne vem, zakaj bi to bil problem. Na koncu je vse tako nepomembno, ker ničesar ne odnesemo s seboj, vse ostane na zemlji. Denar je samo sredstvo za plačevanje in ‘biznis’ je samo delo.”

icon-expand Sara: "Ničesar ne odnesemo s seboj, vse ostane na zemlji." FOTO: osebni arhiv

Bitko za Gregorjevo srce nadaljuje še veliko deklet in tekmovalnost med njimi je iz oddaje v oddajo večja. Sara: “Vsaka bi bila prva, vsaka bi zmagala. Ali se bo v resničnem življenju čez čas tudi tako borila zanj, pa je vprašanje ... Vse je lepo in sanjsko, ko je sanjska lokacija, ko so sanjske obleke, sanjski make up, ampak resnično življenje ni pravljica, je ena velika borba in vsakodnevna preizkušnja.”Po njenem mnenju je za Gregorja najprimernejšaTjaša. Sara: “To je moje mnenje že od začetka. Obvladata z besedami, dobro sta videti, oba sta modela ... Jaz mislim, da zanj ni primerna nobena druga punca.”

icon-expand Sara: "Bolje je, da se smejim, kot pa da bi se neprestano pritoževala." FOTO: osebni arhiv

Njena bitka za srce Sanjskega moškega pa se je nepreklicno končala, a prepričana je, da ni izgubila ničesar. Sara: “Mislim, da je on izgubil, ker mi ni dal možnosti, da bi me malo bolje spoznal. Saj veste, prvi vtis je lahko čisto zgrešen, saj vem sama, da naredim zelo drugačen prvi vtis na ljudi s svojim videzom in smehom. Ampak bolje je, da se smejim, kot pa da bi se neprestano pritoževala.” Pa ji je od konca snemanja do danes pot prekrižal drug sanjski moški? Sara v smehu: “Ko ga bom našla, ga bom tudi pokazala, ampak če je res sanjski, vam povem, ko bova vsaj skupaj dve do tri leta.” Sanjski moški bo na sporedu spet v soboto in nedeljo ob 20. uri. Vsaka oddaja bo en dan prej na VOYO.

