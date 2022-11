Soočile se bodo z največjimi strahovi, odkrit bo tudi Blaž

Sanjski moški je tokrat izjemoma na sporedu v petek in soboto ob 20. uri na POP TV in že dan prej na VOYO

Prvič bodo punce o zadevah, ki jih bremenijo, spregovorile tudi pred širšo množico. Odkrit pa bo tudi sanjski Blaž in strah, o katerem bo spregovoril on, bo nekatere punce presenetil.

Po skupinskih zmenkih bosta dve dekleti dobili priložnost, da z Blažem preživita nekaj časa na samem, ter tako poglobita odnos z njim, se pogovorita o vsem, kar ju o Blažu zanima, in kar si želita razjasniti za nazaj. Medtem ko bo z eno izmed dveh srečnic Blaž lahko razvil sproščen in poglobljen pogovor, med pogovorom z drugo ne bo začutil ne sproščenosti in niti prave energije. Ali to pomeni začetek konca njune zgodbe?