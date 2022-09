Spoznajte dekleta, ki se bodo potegovala za srce Sanjskega moškega

Predstavljamo vam 17 deklet, ki bodo to jesen s Sanjskim moškim hodile na zmenke, adrenalinske izlete in romantična potovanja pred očmi gledalk in gledalcev na POP TV!

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Arijanna Sara di Palma Starost: 21 let

Kraj: Koper

Poklic, ki ga opravljaš: študentka marketinga

Življenjski moto: Live life to the fullest: try new things, have fun, make mistakes and learn from them. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški je tak, ki ima aktiven način življenja, veliko različnih interesov in se z veseljem poda v nove izzive. Živi razgibano življenje in ga ni strah novih dogodivščin. Všeč so mi moški, ki imajo temne lase, temne oči, so visoki ter postavni. Moj moški mora biti prijazen, spontan, odprt, komunikativen, zabaven, imeti mora smisel za humor. Želim si, da v najin odnos vloži toliko truda kot jaz in se je pripravljen spustiti v nove izkušnje in nove pustolovščine.

Ana Hrovatin Starost: 20 let

Kraj: Škofljica

Poklic, ki ga opravljaš: študentka kozmetike na Finskem

Življenjski moto: Hakuna matata. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Nekateri ljudje gledajo večinoma na zunanjost. Zame videz ni na prvem mestu, dokler me ima rad in je razumevajoč, skrben in zabaven. Nima smisla preživeti veliko časa z osebo, ki te ne navdihuje in ne podpira tvojih sanj. Moj sanjski moški ima dobro in pozitivno miselnost. Sem zelo pozitivna oseba in želim, da bi bil tudi moj partner enak. Všeč so mi neodvisni in delavni moški, ampak da so tudi čustveni in zaupljivi. Všeč so mi zgovorni moški, takšni, s katerimi lahko sedim in se samo pogovarjam o vsem, o politiki, vesolju, družbi, šoli itd. Všeč mi je, da ima svoje mnenje, ga zna izraziti in obrazložiti. Na kratko – všeč so mi pametni moški. Znanje je najlepša vrlina.

Ana Sučevič Suki Starost: 20 let

Kraj: Koper

Poklic, ki ga opravljaš: model, trenerka za otroke z razvojnimi težavami

Življenjski moto: Tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zame je sanjski moški oseba, ki je dobesedno obsedena z mano. Ljubi moje razmišljanje, mojo prisotnost, energijo in moje telo. Všeč so mi visoki moški s širokimi rameni in rjavimi očmi. Všeč mi je, če je moški resnično obseden z žensko, ki jo želi pridobiti. V družbi mora pokazati svojo moškost. Mora imeti tudi nežno in čustveno plat. Od partnerja pričakujem njegov čas, posluh in veliko pozornosti, ki bi mu jo tudi sama namenila.

Anja Rijavec Starost: 27 let

Kraj: Col nad Ajdovščino.

Poklic, ki ga opravljaš: samostojna podjetnica, farmacevtka, vodja razvoja kozmetike za lekarniško blagovno znamko

Življenjski moto: Navdihnil me je g. Milan Krek: 'Naslednjih štirinajst dni bo ključnih'. Odkar je bila dana ta izjava, svoje življenje živim, kot da bo vsakih naslednjih štirinajst dni ključnih zame, in moram reči, da se neverjetno pozna na moji uspešnosti in kakovosti življenja. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zame bo sanjski moški tisti, ki je zgodaj dosegel emocionalno in racionalno zrelost, ki premore visoko stopnjo empatije in razumevanja sočloveka, ter razumevanja sveta okoli sebe. Se mi zdi, da tak opis najbolj na kratko povzame najbolj širok spekter tistih običajnih nevšečnosti v razkolih med moškimi in ženskami, ki se jim želim v življenju izogniti enkrat za vselej, in je v resnici kar visoka zahteva. Če bo za zraven še oseba, ki se v življenju ne opira na izgovore, in ki lahko življenje prime kot bika za roge in ob tem še dobro izgleda, smo pa sploh dogovorjeni.

Eva Luna Mlakar Starost: 21 let

Kraj: Koper

Poklic, ki ga opravljaš: ekonomski tehnik, barista

Življenjski moto: Quando si chiude una porta, si puo aprire di nuovo, perche di solito e cosi che funzionano le porte. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Privlačijo me visoki moški s športno postavo in lepim nasmehom, tatuji so velik plus. Imeti mora smisel za humor, biti iskren, družaben in samozavesten. Od partnerja pričakujem predvsem veliko komunikacije, da me spoštuje, me ne spreminja, mi stoji ob strani in me podpira pri mojih odločitvah. Sanjski moški je spoštljiv in prijazen, hkrati tudi zelo dober prijatelj.

Eva Novak Starost: 29 let

Kraj: Ljubljana

Poklic, ki ga opravljaš: ekonomski tehnik, administratorka

Življenjski moto: Živi življenje. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški je razgledan, urejen, karizmatičen, ima smisel za humor, je pozoren in spoštljiv. Če je temen, visok, športne postave, duhovit in se veliko smeje, bo kar pravi zame. Od partnerja pričakujem zanesljivost, iskrenost, zvestobo in mi daje občutek varnosti in ženskosti. Ne maram prepotentnežev, narcisov, manipulatorjev. Razočara me z neiskrenostjo in nezaupanjem. Dobra komunikacija je recept za dober odnos.

Hana Ševič Starost: 20 let

Kraj: Ljubljana

Poklic, ki ga opravljaš: svetovalka za digitalni marketing, blogerka

Življenjski moto: Ne tvegati, je največje tveganje. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški je odločen in ve, kaj hoče v življenju. Na življenje gleda pozitivno, pomembni so mu ljudje, ki ga obkrožajo. Za svojo partnerico si vzame čas, je do nje ljubezniv in odkrit. Pomembna mu je tudi njegova družina ter želja po lastni družini. Všeč mi je moški, ki ima dober stil oblačenja, ki skrbi za svoje telo, ima smisel za humor, je odločen, spoštljiv, drzen ter vidi dobre plati življenja. Želim, da je do mene spoštljiv in da se bo za najino zvezo trudil. Vem, da je za dolgo srečno zvezo treba vložiti ogromno truda in energije, a če imaš osebo zares rad, si pripravljen to narediti.

Maja Grintal Starost: 25 let

Kraj: Domžale

Poklic, ki ga opravljaš: študentka slovenistike in sociologije, trenerka košarke, vizažistka

Življenjski moto: Smisel življenja je užitek. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Verjamem, da sanjski moški oziroma sanjska ženska ne obstaja. Vsi smo le ljudje. Si pa želim imeti v svojem življenju moškega, ki je zavesten. Ki ve, kaj so njegovi cilji in želje. Ki čuti, kaj je njegovo poslanstvo in dar, ki ga lahko podari svetu. Sanjski moški je zame tisti, ki ti da svojo prisotnost v celoti, ki ti odpre svoje srce in se mu lahko predaš. Ki ti dovoli, da vstopiš v svojo žensko energijo, se nasloniš na njegovo moško energijo, ki ti stoji kot steber v oporo, ob katerem lahko divje plešeš. Vsekakor si želim imeti moškega, ki daje na prvo mesto sebe in svoje dušne cilje – tukaj ne govorim o egoističnih in materialnih ambicijah, ampak o strasti. Moški mora postaviti sebe in svojo strast na prvo mesto – seveda pa ob tem držati ženski prostor, ji dati in odpreti svoje srce ter jo penetrirati – tako z energijo kot s telesom.

Mia Mahnič Starost: 25 let

Kraj: Portorož

Poklic, ki ga opravljaš: kozmetični tehnik, vizažistka

Življenjski moto: Živi in pusti živeti! Vsak naj v svojem življenju dela to, kar si želi! Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zame je sanjski moški oseba, ki je pripravljena sklepati kompromise. Je vreden zaupanja, zabaven, ima rad aktivno življenje (potovanja, izleti, zabave). Iskren, simpatičen, s smislom za humor, dobrovoljen. Od partnerja pričakujem, da je iskren in zvest. Všeč so mi moški športne postave, z lepim nasmehom, temnejše barve las in brado. Dobro je, da koraka z modo. Moj idealen zmenek je piknik ob sončnem zahodu.

Monika Slapnik Starost: 22 let

Kraj, kjer živiš: Kamnik

Poklic, ki ga opravljaš: študentka socialne gerontologije

Življenjski moto: Bodi to, kar si, vse drugo je že zasedeno. (Oscar Wilde) Kakšen je tvoj sanjski moški?

Sanjski moški zame predvsem pomeni, da je skrben, zna poslušati, me zna nasmejati, mi izreči kakšen kompliment ter je zabaven. Mora znati poprijeti za kakšno fizično delo. Še bolj sanjski pa je, če zna plesati – dobi kar dodatnih par točk, vozi motor ter rad potuje. V oči mi padejo starejši, temni ter visoki in postavni moški. Zelo rada pa pogledam moškega, ki je oblečen v delovna oblačila. Všeč mi je tudi, da se zna elegantno urediti. Predvsem želim, da bo moj bodoči partner moj najboljši prijatelj. Želim, da mi zaupa, pove svoje mnenje, mi pomaga, če potrebujem pomoč, mi stoji ob strani, predvsem pa, da bi se razumel z mojo družino ter prijatelji.

Nastja Andrushchenko Starost: 23 let

Kraj: Šoštanj

Poklic, ki ga opravljaš: ekonomski tehnik

Življenjski moto: Vse se zgodi z razlogom. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški oz. popoln moški me vsak dan masira, zna kuhati, mi ne dovoli hoditi v službo, vsak dan mi prinese šopek rož, hodi z mano v šoping. Vsak dan mi pove, kako sem lepa in kako me ljubi. Je visok, temnolas, ima brado in je športne postave. Je gentleman, prijazen, zabaven, pameten in romantičen. Od partnerja pričakujem ljubezen, spoštovanje in dolge pogovore.

Nina Smodiš Starost: 27 let

Kraj: Mozirje

Poklic, ki ga opravljaš: referentka v spletni prodaji

Življenjski moto: Don't dream your life, live your dreams. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški uživa v moji družbi. Je iskren, komunikativen, si zaupava in se podpirava. Veliko mi pomeni tudi, da ima rad otroke in je družinski človek. Ne potrebujem veliko, samo osebo, ki bo z veseljem preživljala čas z mano. Všeč so mi svetlolasci, ki imajo svetle oči in so visoki. Iskreni, komunikativni, dobrosrčni in moški, ki me znajo spraviti v smeh.

Pia Belak Starost: 23 let

Kraj: Ljubljana

Poklic, ki ga opravljaš: študentka pedagogike Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zame je sanjski moški inteligenten, komunikativen, pozoren, športne postave, ima svoje ambicije, je skromen in iskren. Privlačijo me svetli moški športne postave. Pri moških me moti arogantnost, od partnerja pričakujem zvestobo in spoštovanje. Šport je praktično del mojega vsakdana. 10 let sem trenirala gimnastiko, sedaj pa jo še poučujem.

Tina Blašković Starost: 29 let

Kraj: Koper

Poklic, ki ga opravljaš: diplomantka medjiskih študijev

Življenjski moto: No rain, no flowers. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zagotovo je to moški, ki skrbi za svoje telo in duha. Je razgledan in radoveden. Absolutno kulturen in vljuden do mene in ostalih ljudi. Ima odličen okus za glasbo. Je odločen in prevzema pobudo za organizacijo preživljanja skupnega časa. Zna kuhati in uživa v tem. Obožuje avtomobile in se spozna na njih. Pri moških najprej opazim zobe, lase, roke in stil. Spoštovanje. Brez tega ne gre pri nobenem odnosu. Določen nivo komunikacije. Iskrenost in zvestoba.

Veronika Kržojević Starost: 21 let

Kraj: Ljubljana

Poklic, ki ga opravljaš: receptorka, animatorka, reperka in tekstopiska

Življenjski moto: Živi za danas, ne živi za sutra, jer možda neče biti novog jutra. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški mora imeti dobro energijo, biti mora iskren in zaupljiv. Všeč so mi visoki moški z lepimi rokami. Moj sanjski zmenek bi bil na morju z lepim razgledom. Lepo je, da fant naredi prvi korak, nimam pa zadržkov, da pristopim prva.

Žana Grad Starost: 24 let

Kraj: Celje

Poklic, ki ga opravljaš: študentka prometnega inženirstva

Življenjski moto: Never forget yesterday, but always life for today. You never know what tomorrow can bring or what it can take away. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Moj sanjski moški spoštuje ženske, zna ceniti stvari, mi zaupa in me postavi na prvo mesto. Je dobrosrčen, komunikativen, zabaven in zaupanja vreden. Želim, da mi je zvest, mi je opora in se lahko vedno zanesem nanj.

Maša Levačič Starost: 26 let

Kraj: Ljubljana

Poklic, ki ga opravljaš: multimedia specialistka

Življenjski moto: Ne čakaj na pravi trenutek, izberi trenutek in naredi ga popolnega. Kakšen je tvoj sanjski moški?

Zame je sanjski tisti moški, ki je pozoren, prijazen in zvest. Rada imam, da je nasmejan zgovoren in poln energije. Da ceni malenkosti in zna uživati v vsakem trenutku, tudi v tistih malih. Od partnerja pričakujem, da mi bo zvest in naklonjen. Želim si ljubeznivega in pozornega partnerja, ki me bo znal nasmejati, me podpirati pri odločitvah in me razvajati z malenkostmi, tudi ko ne gre za obletnico ali rojstni dan. Zelo pomembno pa je, da me sprejme točno tako, kakršna sem, in me ne želi spreminjati. Všeč so mi moški, ki so visoki, rjavolasi z bradico in imajo modre oči. Tetovaže pa so še dodaten plus.