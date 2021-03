Spoznajte Sanjskega moškega: To je Gregor Čeglaj

Gregor bo konec marca dopolnil 31 let, in kot nam je povedal v izčrpnem intervjuju, dela v farmaciji, natančneje v razvojnem centru. A to ni vse, Gregor obožuje šport, je zelo družaben, rad ima dobro hrano, tudi kuha in predvsem, kar je za Sanjskega moškega najbolj pomembno – išče življenjsko sopotnico, svojo drugo polovico in žensko, s katero si bo lahko ustvaril družino.

To je Gregor. Gregor Čeglaj . In on … je Sanjski moški . Je tisti, za katerega se je veliko ljudi zadnje mesece spraševalo: Le kdo je skrivnostni moški iz reklame? in pa Le koga je POP TV našel kot Sanjskega moškega? Zdaj je končno jasno.

"Ljubezen mi pomeni vse. Ne predstavljam si življenja brez ljubezni in družine. Se pa zavedam, da ljubezen ni samoumevna in je marsikaj treba postoriti za ljubezen," pove Gregor in doda, da ne išče idealnega dekleta, saj je prepričan, da takšno ne obstaja. Ve, da nihče ni popoln, da so napake del nas in nas delajo človeške: "Iščem preprosto dekle, žensko, s katero bi imel skupne interese in bi mi bila v oporo, tako kot bi jaz bil njej, kar se mi zdi najbolj pomembno v zvezi."

Kaj pa idealna zveza, kako si jo predstavlja? "Idealna zveza je takšna, da se podpiraš, spoštuješ in da si nekomu v podporo. Imeti moraš skupne cilje, to se mi zdi zelo pomembno, in seveda, če imaš 'male Čeglajčki', je to res lahko idealna družina."Pa smo tu. Pri družini. Gregor si želi 'malih Čeglajčkov', kot jih poimenuje sam, in pravi, da bi najraje imel dva ali tri otroke: "O imenih in spolih otrok nisem nikoli razmišljal, ker se zavedam, da je pomembno samo zdravje. Ostale stvari niso pomembne. Dobro bi bilo seveda, da bi jih sploh imel. Upam, da jih bom kdaj imel!"

30-letnik je očitno pripravljen na resno zvezo, in kot pravi, se zaveda, kaj je zdrav odnos in kaj v takšnega ne sodi. Nekaj izkušenj že ima, zato pravi, da ne mara laganja in varanja:"Nezvestobe ne maram. To me zelo moti. Me pa moti tudi, ko mi s kakšno osebo ne steče komunikacija, ko ne veš, kaj reči. Menim, da je komunikacija ključ zdrave zveze." In ljubosumje? "Tako bom rekel: če je v zvezi zaupanje, ljubosumja ne more biti. Sam se ne podajam v zveze, v katere ne bi bil 100-odstotno pripravljen vlagati svoje energije. S tem pokažem, da dekletu zaupam in da nisem ljubosumen."

Na dekletu najprej opazi oči in njen nasmeh

V šovu Sanjski moški glavni junak vse svoje izbranke spozna v enem večeru. Te se v limuzini pripeljejo do njega, ga očarajo v večerni toaleti in vsaka zase upa, da si je 'Sanjski' zapomnil prav njo. Kaj pa je tisto, kar Gregor najprej opazi pri dekletu? "Zagotovo je to neka energija, ki jo dekle oddaja, pa seveda njene oči in nasmeh," pojasni in doda, da zelo hitro presodi, ali mu je dekle všeč ali ne, a se zaveda, da prvi vtis ni vse."Seveda dopuščam opcijo, da te spoznam pozneje in mi mogoče prirasteš k srcu."

Gregor sicer pravi, da ni vajen zmenkarij, zato bo pred kamerami kar nekaj treme:"Ne znam si niti predstavljati, kako bo pred kamerami, ampak bom to, kar sem. Prepustil se bom užitku, in če bo trenutek pravi, če bom pri dekletu začutil tisto pravo energijo, tudi poljub ni izključen."