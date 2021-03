Spoznajte vsa dekleta, ki se bodo borila za Sanjskega moškega

Predstavili smo vam že prvih pet deklet, ki se bodo borila za srce, pozornost in ljubezen našega Sanjskega moškega, postavnega Gregorja Čeglaja. Zdaj pa vam razkrivamo še ostalih 13 deklet, ki bodo v novem resničnostnem šovu iskala srečo v ljubezni. Pester izbor deklet, kajne, Gregor?

Naj vam na hitro osvežimo spomin: prvih pet deklet smo vam že predstavili. To so temnolasa Ana Pusovnik, ki se ukvarja z modelingom, svetlolasa Lara Mlaker, ki je prav tako model, nogometna sodnica Kaja Casar, študentka Anja Kojc, ki je svojčas trenirala nogomet, in svetlolasa 18-letnica Polona Kranjc.

No, zdaj pa je nastopil čas, da spoznate ves šopek lepotic, ki se bodo borile za srce našega Gregorja Čeglaja. Tu je še ostalih 13 deklet. Vse skupaj je deklet torej 18. Se bo Gregor sploh lahko odločil, katera mu je najbolj všeč? Že kmalu bomo lahko začeli spremljati najbolj romantične zgodbe te pomladi.

Anja Širovnik, 22 let Simpatična Velenjčanka pravi, da obožuje otroke in si je tudi zato izbrala pedagoški poklic. Rada ima moške, ki so dobrosrčni in komunikativni, pomemben pa ji je tudi humor. In ljubosumje? Meni, da je v zvezi, v kateri vlada zaupanje, nepotrebno.

Elena Costrov, 29 let 29-letna Rusinja bo v šovu Sanjski moški iskala ljubezen. Seveda si želi, da bi bila prav ona tista, ki jo bo Gregor izbral za zmagovalko. Sanjari o romantičnem spontanem zmenku ter o moškem, ki bi jo spoštoval in ljubil. Pravi, da je pripravljena na kompromise, nikakor pa ne razume nespoštovanja in nasilja v razmerju.

Janina Klemenčič, 22 let Nasmejana Gorenjka si želi moškega, ki bi jo spoštoval, jo ljubil in jo predvsem poslušal. Pravi, da zelo rada kuha in se ukvarja s športom. Z veseljem bi poskusila tudi kaj bolj adrenalinskega. Priznava pa, da si želi v zvezi kar veliko pozornosti, saj je tudi sama daje veliko. Pomembno ji je, da je njen izbranec prijazen, in sicer ne samo do nje, ampak tudi do drugih ljudi.

Jasmina Omeradžić, 33 let Nasmejana Mariborčanka pravi, da bi Sanjskemu moškemu najraje pripravila sarmo ali kakšno drugo specialiteto z juga, od koder izvira. Sicer pa zna skuhati veliko stvari, tako da v njeni družbi Gregor ne bi bil lačen. Rada bere in se druži s prijateljicami, rada pa ima tudi nove izzive. V šov so jo pripravile prijateljice.

Carmen Osovnikar, 39 let Postavna 39-letnica še verjame v ljubezen, čeprav se je enkrat že poročila. Je izjemno romantična, ne mara pa ljubosumja. Skupaj s Sanjskim moškim bi se brez težav ukvarjala s športom, saj je tudi sama zelo aktivna, v kuhinji pa bi ga presenetila s kakšno morsko jedjo.

Lara Samanta Kolar, 24 let Plavolasa Lara Samanta je pravi romantik in že ve, da bi rada imela veliko in tradicionalno poroko, na kateri bi se plesalo do jutranjih ur. Všeč so ji visoki temnolasi moški, ki znajo plesati ali se tega vsaj želijo naučiti. Rada ima šport, v kuhinji pa se znajde le toliko, kolikor se mora: 'Pripraviti znam tisto, kar imam rada.' Ljubosumja ne razume, saj meni, da vsak človek potrebuje tudi kanček lastne svobode.

Laura Beranič, 23 let Laura ve, kaj si želi. Je odločna, zgovorna in iskrena. Pravi, da o poroki in družini sanja že od mladih nog, a materinske vloge ne jemlje zlahka. Ve, da je to velika obveznost in odgovornost. Je športnica, saj sta boks in kikboks del njenega življenja že od mladosti. Pravi, da ni velik romantik in da jo lahko fant osvoji že s svojim karakterjem in karizmo.

Mary Ševo, 34 let Rjavolasa Mary pravi, da si želi urejenega moškega, ki je pozitiven, odločen, strasten in pozitiven. O tem, ali bi se na prvem poljubu poljubila, niti ne razmišlja, vse je odvisno od kemije. Kaj pa zmenki pred kamerami? To pa je zanjo nekaj novega, zato nima pojma, kako se bo odzvala, ko bo enkrat na zmenku pred kamerami. Kompromisi in pogovori so recept za uspešno zvezo, še doda.

Nina Radi, 31 let Romantična in nežna Nina že od mladih nog sanjari o svojem popolnem moškem, s katerim bi si ustvarila družino. Le 154 centimetrov visoka Štajerka pravi, da si želi moškega, ki je spoštljiv, zvest in predan. Je športnica, ki si brez gibanja ne predstavlja svojega vsakdana, zato je vesela, da je Sanjski moški športni tip človeka. Ljubosumje? Seveda! A v mejah normale.

Nina Savnik, 21 let Nina pravi, da se je v šov Sanjski moški prijavila zaradi nove izkušnje in poznanstev in ker jo oče straši, da bo sicer morala k nunam. Plavolaska z zabavnim smislom za humor, ki najbolj spoštuje iskrenost, pravi, da je ljubosumje normalno, dokler je v mejah normale. V moškem pa išče prijatelja, ki je romantičen in jo bo kdaj pa kdaj presenetil s kakšno malenkostjo.

Pia Gavrič, 23 let Zgovorna Pia pravi, da v zvezi ni pripravljena nič trpeti da se da vse pogovoriti, če sta partnerja na to pripravljena. Obožuje kuhanje in bi Sanjskemu moškemu z veseljem pripravila katero od svojih specialitet. Ljubosumja ne prenaša, v moškem pa išče nekoga, ki jo bo imel za svojo boginjo. Poljub na prvem zmenku? Odpade.

Sandra Aleksić, 27 let Vroča rdečelaska, ki zase pravi, da je izjemno sramežljiva, išče moškega, ki je predan svoji družini in je pripravljen na nove dogodivščine. Pravi, da obožuje potapljanje (spusti se vse do 40 metrov globine), poleg tega pa redno vozi motorje in štirikolesnike. Dobro se znajde v kuhinji in bi Sanjskemu z veseljem pripravila okusen tunin steak.