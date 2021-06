Sprehod po tetovažah Sanjskega moškega: kaj pomenijo?

Še preden so kandidatke, ki se v šovu Sanjski moški borijo za srce Gregorja Čeglaja, vedele, da je njegovo telo poslikano s tetovažami, je velika večina deklet povedala, da so jim všeč moški s telesnimi poslikavami. Gregor je s tem izpolnil enega njihovih kriterijev, vprašanje pa ostaja: kaj vse te tetovaže sploh pomenijo?

icon-expand Sanjski moški 2021 FOTO: POP TV

Gregor Čeglaj nam je, ko nas je sprejel v svoj dom in nam predstavil svojo mamo, zaupal tudi, kaj pomenijo nekatere njegove tetovaže. Pokazal nam je telesne poslikave in pojasnil, kakšen pomen se skriva za njimi. Na levi roki ima na bicepsu vtetovirano podobo svojega brata dvojčkaUroša. "Brat mi pomeni vse na svetu in to je njegova najbolj znana fotografija iz otroštva, čeprav nimamo veliko slik. Ta je takšna, kjer je on res on in jo imam najraje. Zraven je pripis 'always together' (vedno skupaj, op. a.). Čeprav živi v Ameriki, sva vedno skupaj," je za 24ur.compojasnil Gregor.

icon-expand Tetovaža brata Uroša. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Družina je pri Gregorju na prvem mestu, zato ima na telesu tudi vtetovirano številko 21. Kot je povedal, ga to spominja na dan, ko sta se z mamo rešila okovov njegovega očeta:"21. 1. 2007 sva midva z mami ostala na cesti in od takrat naprej se najino življenje samo še vzpenja. Takrat sva se rešila mojega očeta. Na začetku je bilo zelo težko, ampak danes sva tukaj, kjer sva, in vse to sva si prislužila sama. Datum je res neka prelomnica v mojem življenju in sem zelo vesel, da se je to zgodilo, ker smo pred tem dolgo časa govorili, da bi šli stran, ampak nismo šli. Ta dan se je to končno zgodilo in ko se je, je bilo super."

icon-expand "Ta napis mi res veliko pomeni." FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Na telesu ima tudi kar nekaj napisov, med drugim tudi zapis "think positive", kar pomeni "razmišljaj pozitivno". Kot je povedal za naš portal, je sam zelo optimističen in na življenje gleda zelo pozitivno. "Ta napis mi res veliko pomeni." Na desnem zapestju ima vtetovirane štiri letnice, in sicer datume rojstev sebe, brata, mame in svojega očima, s katerim je v odličnem odnosu in je tudi Gregorjev vzornik.

icon-expand Pod uro se skrivata še dva datuma, nad datumi pa podoba ženske. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Desno roko krasijo tudi podoba ženske, lobanja in tiger. "Ženska prikazuje nekega nežnejšega Gregorja, lobanja je nasprotje tega, lev pa je nekakšen povzetek mene, ki sem zelo zaščitniški."

icon-expand Lobanja in lev. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Krasita ga tudi dve manjši tetovaži: na eni ima zapis "la vida"(življenje, op. a.) in "el amor"(ljubezen, op. a.). "Ne le, da imam vtetoviran zapis la vida, kar v španščini pomeni življenje, tako je tudi ime moji mami. Vida."

icon-expand Ljubezen in življenje. FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš

Rebra pa je okrasil z zapisom"Mientras respiro hay esperanza", kar v prevodu pomeni"Medtem ko diham, imam upanje." "Upanje moraš imeti tudi v slabih trenutkih. Nikoli ne smeš obupati, vedno se moraš boriti."

icon-expand "Medtem ko diham, imam upanje." FOTO: Jan Filip Jordan Frangeš