Šov Sanjski moški sta ta vikend zapustili kar dve dekleti, Ana oz. Suki in Pia Belak. Pri izločitvi Suki sta sanjskemu Blažu pomagali njegova mama Barbara in najboljša prijateljica Satin. Suki jima je namreč izpostavila, da je med njo in Blažem zaenkrat zgolj prijateljstvo. Pio Belak pa je na ceremoniji izločil Blaž, saj ji ni podelil vrtnice.