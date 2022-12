Superfinalistki Sanjskega moškega sta Arijanna in Kristina

Blaža je čakala velikanska odločitev – dvema dekletoma je moral reči adijo, dve pa sta postali veliki finalistki. So pa nocoj Blaž in dekleta obujali spomine na vse, kar se je dogajalo na zmenkih in v dvorcu. Hkrati je Blaž pred veliko odločitvijo izvedel za še nekaj dogodkov, kar ga je pustilo odprtih ust.

Z Arijanno je veliko stvari počel prvič Blaž je z Nejcem obujal spomine na vse, kar se mu je v šovu dogajalo. Spominjal se je, da je bila Arijanna prva, ki je stopila pred njega. Bila je tudi prva, ki jo je peljal na zmenek, prva, ki je prejela njegov poljub in z njo je prvič v življenju skočil s padalom. "Takoj sem videl, da imava veliko skupnih stvari in sva prišla do točke, da sva zgradila odnos in prišla na ta nivo, da se lahko odločiva, ali bi midva bila par," je pokomentiral Blaž. "Take punce, ki bi toliko stvari počela, še nisem spoznal."

Hana na začetku ni pustila vtisa, Kristine ne more pozabiti Blaž je obujal tudi spomine na zgodbo s Hano. Kot pravi, na začetku ni ustvarila posebnega vtisa. "Ona je punca, ki jo moraš spoznati, začela me je presenečati," je dejal.

S Kristino se je, kot je dejal, že začelo sanjsko in noro: "Ona me je takoj dobila z nasmehom." Všeč mu je, da je skrbna, da vedno ve, kaj mu reči, da se mu zdi, da ga res čuti ... "Jaz ostanem brez besed. Z njo imava res odnos, ki bi si ga želel imeti s svojim bodočim dekletom." Kristina je medtem s puncami delila, da se je z Blažem zelo zbližala med zmenkom, ko je z njim lahko prespala. Lare se Blaž spominja kot najbolj umirjene med vsemi. Prva iskrica se je menda zgodila v vodnem parku, kjer se je sprostila in mu zaupala. Lari je všeč postal med igro biljarda. "Zasebno je ona neverjetna, dobro se razumeva," je pokomentiral Blaž. "Njej veliko pomeni fizični dotik, to tudi meni veliko pomeni."

Blaž ni vedel za razprtije med dekleti, video posnetki ga šokirajo V času snemanja šova so dekleta živela v dvorcu, Blaž pa ločeno od njih. Niti sanjalo se mu ni, kaj se je v dvorcu dogajalo. Voditelj Nejc mu je povedal, da so bile jezne, ko je na zmenek povabil Arijanno, pokazal mu je tudi posnetek izjav punc.

Blaž je bil popolnoma šokiran. "Stojim za svojo odločitvijo," je dodal. "Punce se borijo, verjamem, da izbirajo pristope, ki niso premišljeni. To ne spada sem," je pokomentiral dogajanje, ki ga je ravno videl. Blaž si je pogledal še dele pogovorov drugih deklet. Presenečen je bil tudi nad besedami Anje in Nine, ob Piini grdi gesti, ko se je obrnil in je grdo mahala za njim po zavrnitvi, kar ni mogel verjeti svojim očem. "Malo je grdo, a ni? Kaj ti je tega treba?" se je spraševal. Nejc mu je pokazal tudi posnetek Maje, ki je v šovu zaupala, da je preskočila iskrico med njo in Arijanno. "Jaz sem pri njej predvideval, da je tako," je bil odkrit Blaž. "Se mi je zdelo, da rada raziskuje tudi druge ženske, ne samo sebe, ne vem pa, če bo Arijanna za to," je pokomentiral. Pred Blažem in dekleti še zadnja koktajl zabava Punce so Blaža na koktajl zabavi počakale v dolgih elegantnih oblekah. Vse so bile pod rahlim pritiskom, saj so vedele, da se bo za dve zgodba nocoj končala, a so kljub vsemu delovale umirjene. Najprej so skupaj obujali spomine na skupaj preživete trenutke. Nato je Blaž na pogovor najprej povabil Hano. Najprej sta se spominjala vsega, kar se je dogajalo med njima. Hana mu je svetovala, naj si ne pogleda oddaj za nazaj in gre po koncu šova raje le na dopust. Blaža je zanimalo, česa bi si Hana želela v njunem odnosu.

Pogovor sta zaključila z nežnim poljubčkom in objemom. Hana je bila zadovoljna, da sta razčistila določene stvari, Blaž pa je dejal, da mu je pri Hani všeč, da ga vedno znova preseneti. Naslednjo je Blaž na pogovor peljal Arijanno. Očaran je bil nad njeno oblekico, pogovor pa je začel s tem, da je bil zelo živčen pred njenim očetom. Arijanna mu je zaupala, kaj se je po srečanju z očetom pogovarjala ona in kakšen vtis je pustil. Govorila sta tudi o tem, kako si predstavljata skupno prihodnost in ali se vidita skupaj. Oba se strinjata, da imata lahko lepo prihodnost. Všeč jima je, da sta sicer imela nejasnosti, a sta jih znala lepo razrešiti. Arijanna je še povedala, da si želi le, da je lahko on tak, kot je, in da noče izvajati nobenega pritiska. "Jaz res nimam želje samo zaključiti šova in to je to. Dejansko bi rad s punco, ki jo bom izbral, nadaljeval zgodbo. Ali čutiš tudi ti tako?" je Blaž vprašal Arijanno in dodal, da si želi več dotikov. Tudi onadva sta zaključila pogovor z objemom in poljubom. Tretja je z Blažem poklepetala Lara. Bila je nervozna, vprašanje pa je postavila prva: "Kako vidiš odnos z žensko?" Blaž ji je na kratko predstavil svojo vizijo. Kot najpomembnejši zadevi v odnosu je izpostavil privlačnost in kompatibilnost. Lara je za ključ dobrega odnosa izpostavila komunikacijo in da daš partnerju prostor, da lahko razvija samega sebe. Blaž se je čisto izgubil v njenih besedah.

Njun pogovor na samem se ni končal enako kot s Hano in Arijanno. Poljuba ni bilo. Kristina je šla na čas na samem zadnja. "Na zadnjem zmenku mi je Blaž rekel, da je treba najboljše pustiti za konec," je dejala. "Se pustim presenetiti." Med Blažem in Kristino je bilo znova sanjsko. Kristina je bila sproščena in kot je rekla, ob njem čuti, kar ni še ob nobenem drugem fantu. Kristina je bila edina, ki jo je Blaž že med pogovorom stisnil k sebi, jo držal za noge. Med njima se je kar iskrilo.

Oba sta se le hihitala, na koncu se je ona stisnila k njemu in ga poljubila. Poljub med njima je bil najbolj srčen in čustven. "Mene je Kristina čisto sezula ... Bam, fertik," je bil očaran. Golobčka kar nista nehala s poljubljanjem ... Kristina navdušeno razlaga, Lara ima svojo zgodbo Ko se je Kristina vrnila med punce, je bila povsem nasmejana. Povedala jim je vse podrobnosti, kako sta le molčala in se gledala, kako jo je hvalil ... Lara jo je spremljala in se hihitala, nato pa dodala, da se ji zdi, da je za to srečo zagotovo še kaj in da je za tem njenim likom, ki ga igra, še veliko nepredelanih stvari. Pogovor je prekinil prihod Nejca, ki je punce povabil na ceremonijo vrtnic. Pred Blažem je bila najtežja odločitev doslej. Pred podelitvijo je dolgo čakal in premišljeval. Prvo vrtnico je podelil Kristini, ki je bila izjemno vesela. "Tega občutka ne morem primerjati z ničemer," je žarela. Napetost je pred podelitvijo druge vrtnice še narasla. Po premisleku je le rekel: "Arijanna." Arijanni je odleglo: "Do sedaj sem enkrat izkusila pravo ljubezen, mislim, da bi lahko tudi Blaž bil ta, ki bi mi dal iskreno ljubezen." Težko slovo Slovo Hane in Lare ni bilo preprosto.