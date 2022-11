Tekle bodo solze, sanjski Blaž bo doživel hladen tuš

V pretekli oddaji smo bili priče romantičnemu zmenku, ki je nekaterim dekletom pustil grenak priokus, še prej pa kar dvema poljuboma, ki sta se zgodila v roku le nekaj minut. To dekletom ni bilo po godu in mednje sta se naselila razočaranje in ljubosumje. Blaževe poteze ne bodo ostale neopažene in sprejeti bo moral posledice.