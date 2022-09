Tekmovalka Sanjskega moškega: Golo telo je zame umetnost

Maja, ki se bo letos borila za srce Sanjskega moškega, zase pravi, da je zelo radovedna oseba, ki raziskuje življenje. Obožuje kopanje po svojih globinah in nenehne spremembe, zaradi česar sebe dojema kot zelo pogumno žensko. "Ta pogum se opazi in mi pomaga na karierni poti, ki je raziskovanje spolnosti in odnosov. Sem zelo srčna oseba, ki se vedno želi postaviti na stran pravice. Moj življenjski moto je: Smisel življenja je užitek."

Maja Grintal je letošnja tekmovalka šova Sanjski moški, ki je svojemu življenjskemu vodilu namenila profil na Instagramu, kjer govori o tematikah, kot so spolnost, užitek, spiritualnost in notranja rast, za katere meni, da so v današnji družbi še vedno tabu. "Meni pa so te teme najpomembnejše – človek ne more biti srečen, če se ne ljubi in ne sprejema. Prav tako ne more ljubiti ali sprejemati drugega človeka. Zato pa je trenutno na svetu toliko sovraštva in nasilja, saj se vsi ljudje obračajo le navzven – na drugega človeka, materializem in izgled, kar pa nam ne more prinesti notranjega miru in sreče."

icon-expand "Ljudje smo že od malega napadeni z napačnimi informacijami o spolnosti." FOTO: Alex Dinčič

Sanjski moški prihaja na POP TV v soboto, 8. oktobra, ob 20. uri.

Domžalčanka dodaja, da je posameznikovo dojemanje spolnosti le odraz njegove notranjosti in tega, koliko ljubezni lahko čuti do sebe. "Če bi se ljudje zavedali svojega notranjega potenciala in v življenje sprejemali ljubezen z odprtim srcem, potem ne samo, da ne bi bilo vojn, ampak bi vsi žareli od bombastičnega seksa in globokih povezav z bližnjimi ljudmi." Znanje o spolnosti, spiritualnosti in notranji rasti je Maja pridobila sama, ko je s pomočjo knjig, člankov in podkastov seksologov in seksologinj iz vsega sveta začela raziskovati o spolnosti, odnosih in travmah. "Teoretično raziskovanje me je pripeljalo do raziskovanja same sebe s pomočjo različnih terapij – tako v spolnosti kot duhu. Znanje o Sveti seksualnosti (ang. Sacred sexuality) nadgrajujem tudi na različnih izobraževanjih in dogodkih, kot sta International school of Temple Arts in Ada Divine Awakening. Življenje pa me bo še marsikam popeljalo."

26-letna vizažistka meni, da je v današnji družbi spolnost še vedno preveč tabuizirana. "Ljudje smo že od malega napadeni z napačnimi informacijami o spolnosti prek pornografije, pomanjkljive spolne vzgoje v šolah in vzorcev naše primarne družine. Te stvari vplivajo na to, da se spolni odnos in intima začneta ločevati, mi pa začnemo vsako golo telo oziroma celo kožo dojemati kot seksualni objekt." Maja želi spodbuditi ljudi, da vidijo erotičnost kot nekaj čistega in navdihujočega, zato si je ustvarila profil na platformi OnlyFans. "Golo telo je zame umetnost," pravi.

icon-expand Maja je lani končala svojo košarkarsko kariero, sedaj pa košarko uči otroke. FOTO: osebni arhiv

Poleg raziskovanja psihologije človeka se Maja ukvarja tudi s košarko. Njena košarkarska kariera se je končala lansko sezono, sedaj pa svoje znanje predaja na mlade športnike kot trenerka. "To obožujem. Delo z otroki je nekaj najbolj čistega na svetu. Sem zelo hvaležna za vsa moja dekleta, ki me vsak dan učijo nove stvari." In kaj meni, kdo bi zmagal v košarkarski tekmi ena na ena, ona ali Sanjski moški Blaž Kričej Režek? "Glede na njegovo višino verjamem, da bi me v igri ena na ena pod košem premagal, v metu na koš iz razdalje pa bi stavila na sebe. Zagotovo pa bi v obeh primerih šla zgolj in samo na zmago."