Ana Hrovatin

Kakšen moški je zate sanjski moški?

No, veliko je lastnosti, ki si jih vsak želi, da bi imel njegov sanjski partner. Najpomembneje pa je, da te oseba ljubi takšnega, kot si. On/ona te ne sme na noben način prizadeti. Nekateri ljudje gledajo večinoma na zunanjost. Zame videz ni na prvem mestu, dokler me ima rad in je razumevajoč, skrben in zabaven je to vse kar si želim. Meni je pomembno tudi da ima ''zmorem'' odnos. Nima smisla preživeti veliko časa z osebo, ki te ne navdihuje in ne podpira tvojih sanj. Inovativna oseba vam lahko pomaga pri doseganju uspeha.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Osebno so mi všeč bledopolt moški. Svetli lasje in modre oči so plus. Konec koncev sem z razlogom šla študirat na Finsko. S svojim nosom imam ''love-hate relationship'' že od nekdaj, tako da, naj se sliši čudno, mi je všeč moški z lepim, majhnim nosom. Všeč so mi višji moški, vendar ne previsoki, ker sama nisem tako velika. Za telesno težo in izgled mi je čisto vseeno, dokler človek skrbi za svoje zdravje in je v svojem telesu srečen, bom jaz z tem zadovoljna.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Moj sanjski moški ima dobro in pozitivno miselnost. Sem zelo pozitivna oseba in želim, da bi bil tudi moj partner enak. Všeč so mi neodvisni in delavni moški, ampak, da so tudi čustveni in zaupljivi. Všeč so mi zgovorni moški, takšni, s katerimi lahko sedim in se samo pogovarjam o vsem, o politiki, vesolju, družbi, šoli itd. Všeč mi je tudi, ko ima svoje mnenje in ga zna izraziti in obrazložiti. Na kratko všeč so mi pametni moški. Znanje je najlepša vrlina.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Slaba osebna higiena. Ne zahtevam popolne 7-stopenjske rutine obraza. Dovolj je, če bi si vsaj dvakrat na dan umil in navlažil obraz. In morda piling enkrat ali dvakrat na teden. Še posebej v najstniških letih! Lahko je visok, nabit, z popolnimi belimi zobmi, a če je njegova koža po nepotrebnem mastna/neoprana, je to zagotovo velik NE. Pomanjkanje smisla za humor. S humorjem se prebijam skozi žalostne, strašljive, grozljive stvari, ki mi jih prinaša življenje. Če tega ne morem deliti z partnerjem, ga ne želim. Nezadostna inteligenca, radovednost, vznemirjenost za učenje in novo znanje. Nebom se spuščala na nižji level inteligence, rada bi partnerja, ki me bo učil nove stvari in jaz njega. Krutost. Če je zloben do ljudi, živali, rastlin ali katere koli oblike življenja, ne želim imeti ničesar z tako osebo. To je zelo neprivlačno.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Naklonjenost, partner lahko to izrazi z besedami, vedenjem ali obojim. Vendar je fizična naklonjenost, kot so objemanje, poljubljanje, masaže hrbta ali stopal, držanje za roke, itd. meni še posebej pomembna v romantičnih odnosih. Sočutje, ko sem žalostna, pričakujem, da bo moj partner, po besedah Phila McGrawa, mehko mesto za padec. Ni treba, da se počuti enako kot jaz, pričakujem pa sočutje, nežnost in tolažbo ob takih trenutkih in, če jaz dobim to, bom z veseljem tudi vrnila. Spoštovanje, dober partner izkazuje spoštovanje do mene kot osebe in do mojih čustev.