Ana Sučevič

Najbolj me zmoti njihov visok ego, črn humor in nadutost pred žensko.

Všeč so mi visoki moški s širokimi rameni in rjavimi očmi.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti?

Sem zelo spontana glede poljubljanja. Če bi začutila nek poseben kontakt med nama in bi si me on želel poljubiti, bi se tudi jaz. Nikoli pa ne bi jaz prva posegla po poljubu, vedno počakam, da moški naredi prvi korak.

Kako se oblečeš na svoj idealni prvi zmenek, ki si ga ravnokar opisala?

Oblekla bi oprijeto majčko z dekoltejem ali golimi rameni in fine hlače iz lahkega materiala.

Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna?

Malo treme je vedno prisotne, ampak lahko hitro zgine, ko bom s to osebo zapadla v debato. Takrat grem samo samozavestno naprej. Lahko pride tudi do rahlega krega, ker nočem popustiti pri svojih argumentih, še posebej, če je tema glede žensk.

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

Pod nobenim pogojem ne bi dopustila, da edina skrbim za hišna opravila in otroke. S partnerjem bi si vsa dela delila in sodelovala. Pripravljena sem potrpeti, če bi se partnerju zgodila nesreča na področju financ ali fizična poškodba. Stala bi mu ob strani mu pomagala in skrbela zanj.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Ljubosumen moški mi da vedeti, da mu ni vseeno in me želi samo zase.

Si ljubosumna?

Seveda, in to zelo, ko je moški uradno moj.

Kaj rada počneš v prostem času?

Rada hodim v klube in na privat zabave s svojimi kolegicami. Zelo rada imam tudi večje fine bare in pa druženje na plaži ob morju.

Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kam bi šla?

Potujem zelo redko in zelo si želim potovati več. Nikoli nisem potovala s svojim partnerjem, zato si to želim uresničiti. Moje najljubše potovanje je bilo mesto Avignon v Franciji, njihov način in oblika zgradb sta je navdušila. Najraje bi odpotovala na Karibske otoke in Ibizo, kjer je toplo ozračje, morje, plaže in zabave.

Imaš rada otroke?

Ja, zelo imam rada otroke.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

Ukvarjam se s sodobnim plesom in baletom, ki mi je zelo lepo izoblikoval telo in držo. Pogosto obiščem fitnes, da vzdržujem kondicijo.

Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj?

V življenju najbolj cenim svoja starša, ki sta mi omogočila, da sledim svojim življenjskim ciljem. Prav tako cenim sebe, ker sem si v težkih trenutkih edina opora in prijatelj.

Ali kuhaš? S katero jedjo bi Sanjskega moškega razvajala?

Zelo redko kuham.

Imaš raje, da prvi pristopi moški ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije?

Raje vidim, da prvi pristopi moški. Sama nikoli ne naredim prvega koraka.

Zakaj si se prijavila v šov?

Zanima me, ali je možno doživeti ljubezen na prvi pogled in ali je ljubezen res slepa tako, kot pravijo.

Kaj so na prijavo rekli domači?

Oče je bil malo zaskrbljen, ker ne ve, kam grem in kaj vse bom počela. Mama je bila navdušena in mi takoj dala vedeti, da me podpira. Moja brat in sestra sta bolj sramežljiva, zato sta tudi povedala, da pred kamero ne bosta govorila.

Najbolj romantična pesem vseh časov?

Zame je najbolj romantična pesem: Alizee-Moi Lolita.