Arijanna Sara Di Palma

Temnolasa Arijanna pravi, da je zanjo sanjski moški tisti, ki živi aktivno, ki ima različne interese in se ne boji novih izzivov. Pravi, da je minimalno ljubosumje normalno, da pa ga ne bi smelo biti, če si partnerja zaupata. Kaj bi skuhala novemu Sanjskemu moškemu? Biftek! Ob tem pa upa, da ni vegan.

Starost: 22

Kraj: Koper

Izobrazba/Zaposlitev: študentka

Življenjski moto: Zajemaj življenje s polno žlico: poskušaj nove stvari, uživaj, delaj napake in se iz njih uči. (Live life to the fullest: try new things, have fun, make mistakes and learn from them.)

Kakšen moški je zate sanjski moški? Moj sanjski moški je moški, ki ima aktiven način življenja, ima veliko različnih interesov in se z veseljem poda v nove izzive. Ima razgibano življenje in ga ni strah novih dogodivščin. Kakšni moški so ti všeč – vizualno? Vizualno mi je všeč moški, ki ima temne lase, poleti je nekoliko zagorel, ima temne oči ter je visok in postaven. Kakšni moški so ti všeč – karakterno? Karakterno mi je všeč moški, ki je prijazen, spontan, odprt, komunikativen, ekstroverten, zabaven, ima smisel za humor. Kaj te pri moških najbolj zmoti? Ego in da ima predsodke o ženskem spolu. Kaj pričakuješ od partnerja? Da vloži toliko truda kot jaz v zvezo ter da se je pripravljen skupaj spustiti v nove izkušnje in pustolovščine. Kakšen je zate idealen prvi zmenek? Idealni prvi zmenek je zmenek, na katerem se hitro poveževa, se lahko pogovarjava o vsaki tematiki, čas hitro mine in ob koncu zmenka komaj čakava naslednji zmenek. O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? O bivših. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj da, zakaj ne? Ne, rada prej spoznam moškega, verjamem, da je prvi poljub dosti bolj poseben, če je nestrpno pričakovan. Kako se oblečeš za svoj idealni prvi zmenek, ki si ga ravnokar opisala? Zima: kavbojke in lepša majčka, poletje: simple oblekica, nič pretiranega. Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme? Definitivno. Kamera sama po sebi naredi tremo, zmenkarjenje na kameri bo pravi izziv. Strah me je, da ne bo toliko iskreno, kot bi bilo sicer. Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi? Besedna zveza 'pripravljena pretrpeti' po mojem mnenju ni pravi izraz za to vprašanje. V zvezi se ne trpi, partnerja je treba sprejeti na dober in na slab dan. Ne sprejmem pa nespoštovanja, poniževanja in varanja. Si ljubosumna? Ja, vendar v mejah normale. Če imaš nekoga zares rad ti ni vseeno za njega, je vedno malo ljubosumja, vendar ko prevlada zaupanje, se ljubosumje izniči. Se rada zabavaš? Kako in s kom? Zelo se rada zabavam na veliko različnih načinov. Zabavam se lahko prav z vsemi, ki se radi zabavajo. Rada igram kak šport s prijatelji (npr. odbojka na mivki), rada se zabavam tudi s starši ob igri s kartami, najraje pa odkrivam nove kraje in kulture. Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kam bi šla? Zelo rada potujem, izkoristim vsako priložnost za potovanje, ki se mi ponudi in večino svojega denarja porabim za potovanja. Najljubše potovanje do zdaj je bila Kitajska, zelo rada bi šla na Maldive in Bali. Imaš rada otroke? Ja, zelo imam rada otroke in si jih tudi želim v prihodnosti. O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica? Želela sem biti arheologinja in rada sem odkopavala kosti. Kaj rada počneš v prostem času? Najraje potujem. Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem? Zelo rada imam oboje (šport in morje), moj najljubši šport je odbojka, saj sem jo trenirala 10 let. Rada pa imam prav vse športe in se jih rada tudi učim. Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj? Najbolj cenim družino, saj mi je vedno stala ob strani in je prva, na katero se zanesem v težkih trenutkih.

icon-expand Arijanna Sara Di Palma FOTO: POP TV