Eva Luna Mlakar

Starost: 22 let

Od partnerja pričakujem predvsem veliko komunikacije, da me spoštuje, me ne spreminja, mi bo stal ob strani in me bo podpiral pri mojih odločitvah.

Vizualno me zelo zmotijo krivi zobje, haha, ne prenesem laži in če me nekdo hoče spremeniti.

Karakterno me privlačijo moški s smislom za humor, iskreni, družabni in samozavestni.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Vizualno me privlačijo visoki s športno postavo in lepim nasmehom, tatuji so seveda plus.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Spoštljiv in prijazen, hkrati tudi zelo dober prijatelj.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Načeloma sem zelo odkrita oseba, ne bi pa želela poslušati zgodbic bivših.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne?

Zelo odvisno od okoliščin, načeloma se mi zdi poljub nekaj intimnega, mora se začutiti tista prava energija.

Kako se oblečeš na svoj idealni prvi zmenek, ki si ga ravnokar opisala?

Športno, hkrati pa tudi elegantno in zapeljivo.

Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme?

Prvič bo trema seveda malce prisotna, mislim, da bo drugič že dosti lažje.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Ne mislim trpeti, ker sem mnenja, da se vedno vse da rešiti s pogovorom, seveda morata biti oba v zvezi na to pripravljena.

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

Uspešne z veliko zaupanja in komunikacije.

Si ljubosumna?

Odvisno od situacije. Dokler ne dobim nekega razloga, ne, branim pa, kar je moje.

Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila, in kam bi šla?

Rada bi si ogledala svet in spoznala nove kulture in kulinariko. Zelo rada bi odpotovala na Tajsko in v Avstralijo.

O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica?

Da bom pevka ali veterinarka.

Kaj rada počneš v prostem času?

V prostem času rada hodim na sprehode in rolam, poslušam glasbo. Veliko se družim s prijatelji in kuham.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

S športom sem se ukvarjala do 14. leta – jahanje in hiphop. Zdaj hodim rolat in sama telovadim doma.

Najbolj zabaven/odbit/zanimiv randi, ki si ga imela?

Dan v čokoladnici, sama sem si naredila svojo čokolado.

Zakaj si se prijavila v šov?

Da spoznam nove ljudi, pridobim nove izkušnje in zato, da dam priložnost tudi ljubezni.

Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov?

Haha, sprva se tata ni ravno strinjal – kao, še to ti rabi, kasneje pa je spremenil mnenje in me podpira.

Kaj so tvoje vrline?

Sem zelo komunikativna, sočutna do drugih ljudi, strastna in samozavestna.

Kaj te pri sebi najbolj moti?

Da sem včasih preveč iskrena in me s tem drugi vzamejo za nesramno in arogantno.

Najbolj romantična filmska scena, za katero bi rada, da se zgodi tudi tebi ...

Da me ugrabi nek hud tip in mi da na razpolago 365 dni, da se zaljubim vanj.

Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela?

Rada bi imela veliko poroko v lepi, veliki palači, da bi se lahko počutila kot princeska.