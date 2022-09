Starost: 29 let

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Zame je sanjski moški, moški, ki je razgledan, urejen, karizmatičen, da ima smisel za humor, pozoren in spoštljiv.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Všeč so mi visoki temni moški športne postave.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Všeč so mi samozavestni, iskreni, karizmatični, duhoviti, zanesljivi in dobri po srcu, nasmejani.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Ne maram prepotentnežev, narcisov in manipulatorjev, razočara me z neiskrenostnjo, nezaupanjem in slabo komunikacijo, ki je temelj dobrega odnosa.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Od partnerja pričakujem zanesljivost, iskrenost hkrati pa tudi zaupanje, dobro komunikacijo, seveda tudi zvestobo pa tudi, da se ob njemu dobro počutim kot ženska.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Z letalom do Benetk, tam na gondolo in na večerjo z dobrim vinom in morsko hrano.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Ne pogovarjam se o bivših ali svojih intimnih stvareh.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti?

Zakaj ja, zakaj ne? Ja . Zakaj ne, če pride do trenutka spontanosti.

Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna? (zaradi izbranca, lokacije, tem pogovora, potencialnega prvega poljuba ...)

Zagotovo teme pogovora. Sicer sem odprta vendar kdaj, če z človekom ne ''klinkem'' je težava v komunikaciji. Ali bo tekla tema pogovora ali ne to me je najbolj ''strah''.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

V zvezi ne bi trpela nezvestobe in zveze brez komunikacije (zapostavljanje partnerja) .

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

V zvezi v kateri je želja po novih izzivih, potovanjih ..Zelo rada potujem želim si, da ima partner isto željo. Zelo rada hodim na morje lahko bi rekla, da živim za to da sem čim več na morju, saj imamo hišo v Poreču, tako, da probam čimbolj izkoristiti. Pozimi rada odpotujem v tople kraje ali na smučanje, kar je prava tradicija.( zveza v kateri bi imela iste interese in hobije saj vsak vikend probam maksimalno izkoristiti. ). In seveda, da se ob njemu dobro počutim kot ženska.