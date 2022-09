Hana Ševič

Starost: 21 let Kraj: Ljubljana Poklic: Svetovalka za digitalni marketing, blogerka Življenjski moto: Največje tveganje je to, da ne tvegaš

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Zame je sanjski moški nekdo, ki je odločen in ve, kaj hoče v življenju. Na življenje gleda pozitivno, pomembni so mu ljudje, ki ga obkrožajo. Za svojo partnerico si vzame čas, je do nje ljubezniv in odkrit. Pomembna mu je tudi družina in ima željo po tem, da si ustvari svojo družino.

Kakšni moški so ti všeč – vizualno?

Vizualno nimam točno določenega tipa moškega, ki mi je všeč. Privlačno pa mi je, če je moški višji od mene in ima modre oči. Všeč mi je tudi moški, ki ima dober stil oblačenja in skrbi za svoje telo.

Kakšni moški so ti všeč – karakterno?

Pri karakterju mi je pomembno, da ima smisel za humor, da je odločen, spoštljiv, drzen in vidi dobre plati življenja.

Kaj te pri moških najbolj zmoti?

Najbolj me moti, da ima moški toliko samozavesti, da deluje že ošabno in da vidi druge ljudi kot manjvredne. Moti me tudi, če moški laže, skriva stvari in manipulira z ženskami.

Kaj pričakuješ od partnerja?

Pričakujem, da bo do mene vedno spoštljiv in se bo za najino zvezo trudil. Vem, da je za dolgo srečno zvezo potrebno vložiti ogromno truda in energije, a če imaš osebo zares rad, si pripravljen to narediti. Od partnerja še pričakujem, da me bo podpiral na vseh področjih in se bo dobro razumel z mojo družino in prijatelji.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Zame je idealen prvi zmenek tak, da si vzameva čas in se počasi spoznava. Za prvi zmenek si predstavljam, da me moški pride iskat in greva na kakšen mini izlet, na primer do obale ali pa kam drugam. Dan zaključiva s prijetno večerjo.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj da, zakaj ne?

Na prvem zmenku se nisem pripravljena poljubiti, saj sem mnenja, da je dobro, da prej to osebo vsaj malo boljše spoznaš. Čudno mi je, da bi imela različne zmenke in se kar poljubljala z vsemi, saj je poljubljanje intimna stvar, ki si je ne zasluži vsak moški.

Kakšne zveze si želiš, na dolgi rok?

Zveza, ki je grajena na zaupanju in močni ljubezni.

Si ljubosumna?

Sem ljubosumna, ampak res zelo malo. Dokler mi moški ne da razloga, da bi morala biti ljubosumna, mu bom zaupala.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Sem mnenja, da je ljubosumje zdravo do neke normalne meje. Z ljubosumjem pokažemo, da nam je za drugo osebo mar in jo imamo radi, ni pa dobro, da si ljubosumen za vsako malenkost. Moški, ki so zelo ljubosumni, imajo navadno težave z zaupanjem oz. s samopodobo. S takim moškim ne bi bila v zvezi, saj je v zvezi zaupanje zelo pomembno.

Imaš rada otroke?

Otroke imam od vedno rada. Že večkrat sem bila varuška ali pa nudila otrokom učno pomoč in sem bila nad njimi vedno navdušena. Trenutno si še ne predstavljam imeti svojih otrok, ampak ko bom imela ljubeznivo partnersko zvezo in trdno kariero, si zagotovo želim imeti otroke.

O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica?

Sanjarila sem že o marsičem, najbolj mi je ostalo v spominu, da sem hotela postati znana pevka ali igralka. V svoji sobi sem imela mini nastope in se pretvarjala, da sem imela koncert z veliko publiko. Pri tem je pa najbolj zanimivo to, da sploh nimam posluha za petje.