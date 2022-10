Kristina si želi razmerje, ki bi nekoč vodilo do poroke in družine. Ljubiteljica mode, športa in ustvarjanja išče zabavnega, iskrenega in zvestega moškega, s katerim bi se odpravila tako na romantični kot tudi avanturistični zmenek. 21-letnica, ki zelo rada potuje, v življenju najbolj ceni zvestobo in pri tem dodaja: "Brez zvestobe ni zaupanja, brez zaupanja ni ljubezni in brez ljubezni ni srečnega življenja, ker verjamem, da je ljubezen najmočnejša sila."

Starost: 21 let Kraj, kjer živiš: Celje Poklic, ki ga opravljaš: model in urednica spletne trgovine/modno svetovanje Življenjski moto: 'Ne reci mi, da je nebo meja, ko pa so na luni odtisi stopinj.' Kakšen moški je zate sanjski moški? Zame je sanjski moški iskren, zabaven, zvest, komunikativen, ambiciozen, razumevajoč in skromen. Kakšni moški so ti všeč vizualno? Visoki, športne postave in svetlolasi. Kakšni moški so ti všeč karakterno? Iskreni, zvesti, ambiciozni, zgovorni in samozavestni. Kaj te pri moških najbolj zmoti? Pri moških me najbolj zmoti neiskrenost, ko nimajo ciljev v življenju in materializem. Kaj pričakuješ od partnerja? Pričakujem podporo, razumevanje in ne le da bo moj partner, temveč tudi moj najboljši prijatelj. Kakšen je zate idealen prvi zmenek? Moj idealen prvi zmenek je meteorni dež, ki je vsako leto avgusta, ker pa je to samo enkrat na leto, bi pa izbrala tudi kakšen drzen, zanimiv zmenek, kot je adrenalinska vožnja po morju z vodnimi skuterji ali vožnja z dirkalnimi avtomobili, pri čemer je on voznik. Takšen zmenek bi izbrala zaradi dodatne doze adrenalina in da s tem prebijeva led. O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš? Na prvem zmenku se ne pogovarjam o intimi. Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne? Ja, če je med nama prava kemija. Kako se oblečeš na svoj idealni prvi zmenek, ki si ga ravnokar opisala? Športno in preprosto. Zaradi česa si pred prvim zmenkom najbolj živčna? Pred prvim zmenkom sem najbolj živčna zaradi izbranca. icon-expand Kristina Miler FOTO: POP TV Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme? Upajmo, da ne, ampak pustimo se presenetiti. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi? Pripravljena sem pretrpeti razdaljo ali časovno stisko, pod nobenim pogojem ne bi oprostila nezvestobe, neiskrenosti in nespoštovanja. Kakšno zvezo si želiš na dolgi rok? Takšno, ki prinese resno zvezo, poroko in družino. Si ljubosumna? Včasih malo. Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni? Z zdravim ljubosumjem pokaže, da mu je mar. Se rada zabavaš? Kako in s kom? Ja, na prijateljskih druženjih in zabavah s prijatelji. Rada potuješ? Najljubše potovanje, kjer si bila in kam bi šla? Zelo rada potujem. Moje najljubše potovanje je bil Pariz za moj 18. rojstni dan. Rada bi si ogledala tudi kakšno azijsko državo. O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica? Ko sem bila majhna deklica, sem sanjarila o tem, da bom v svetu mode kot miss in lahko rečem, da sem nase ponosna, da sem uresničila svoje sanje. Kaj rada počneš v prostem času? V prostem času se rekreativno ukvarjam s športom, rada berem knjige, preživljam čas s prijatelji, rada barvam in slikam. Naš Sanjski moški ima zelo rad šport in morje. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem? Rekreativno tečem in hodim v hribe, plavam, nekaj časa sem tudi trenirala kikboks. S tem se ukvarjam zato, ker me sprosti in napolni z energijo. Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj? Zvestobo. Zato ker brez zvestobe ni zaupanja, brez zaupanja ni ljubezni in brez ljubezni ni srečnega življenja, ker verjamem, da je ljubezen najmočnejša sila. Imaš raje, da prvi pristopi moški ali tudi ti kdaj pristopiš do simpatije? Jaz pristopim zelo redko, imam raje, da prvi pristopi moški. Najbolj zabaven, odbit in zanimiv randi, ki si ga imela? Na žalost takega zmenka nisem imela. Kako pokažeš, da ti je nasprotni spol všeč? Zardim in postanem malo sramežljiva. Kako so se domači odzvali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov? Bili so veseli in seveda me podpirajo. Kaj so tvoje vrline? Sem pravična, iskrena, razumevajoča in zvesta. Kakšno glasbo poslušaš? Poslušam vse zvrsti, najraje pa pop in hip hop. Tvoj najljubši film? Zakaj? Trilogija 50 odtenkov sive, ker sem prebrala tudi knjige in je zelo romantična ter strastna zgodba. Slovenski film pa Pr' Hostar, ki je najboljša komedija vseh časov. Veliko deklet sanjari o poroki, tudi ti? Kakšno poroko bi imela? Najraje bi se poročila na Havajih na obali v ožjem družinskem krogu, saj nikoli nisem sanjala o veliki poroki. Poroka bi bila v modro beli kombinaciji v barvah morja. Za vse ostale podrobnosti pa bi se rada posvetovala s partnerjem, saj je to pomemben dan za naju oba in ne samo zame.