Lara Goršek Kos

Ljubezen, razvajanje, zanesljivost, prijateljstvo, podporo, enakopravnost v smislu enakopravne razdelitve opravil. Kako pa bi bilo videti, če bi jaz cele dneve sedela na kavču in gledala 'fuzbal', on pa bi skrbel za kosilo, delal na vrtu in skrbel za konje? (smeh)

Gentlemani. Taki, ki razumejo, zakaj hodijo po zunanji strani pločnika, moški, ki me prime za roko, ko prečkava cesto, in mi odpre vrata. Komunikativen, razgledan, s smislom za humor in sarkazem, nekonflikten – ker res ne potrebujeva dveh ‘zgag’ v zvezi. (smeh) Ne sme biti ljubosumen, mora pa biti iskren.

Visoki, temnejši, športne postave z dobro ritko in z iskrami v očeh. Tatuji so definitivno bonus.

Ni sanjskega moškega in že nekaj let si ne delam utvar o princu na belem konju. Imam štiri konje (in noben ni bel), pa vendar bi si želela osebo (ja, lahko je tudi ženska), ki bi si želela vsaj malo stika s konji, saj mi to ogromno pomeni. Lahko naštevam vse tiste standarde: lep, pameten, šarmanten, iskren ... V resnici pa bi bil sanjski moški tisti, s katerim bi se ujela na več področjih: dober seks, komunikacija, sklepanje kompromisov, raziskovanje in absolutno mora biti seksi za popi***!

Si ljubosumna?

Če imam razlog za to, sem lahko precej ljubosumna, svojega moškega ne nameravam deliti. Pa vendar ne delam iz muhe slona in razumem, da imamo vsi tudi prijatelje nasprotnega spola. Samo ne sme mi dati razloga za ljubosumje, pa bo vse okej. Če začutim, da me moje (ali njegovo) ljubosumje ubija, zvezo končam. Življenje je prekratko za take stvari.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Z zelo visoko dvignjeno obrvjo se ugriznem v jezik in grem stran. No ja, vedno se mi ne uspe ugrizniti v jezik, ampak res nimam volje za take stvari. Zame so zaupanje, spoštovanje in vera v partnerja izjemno pomembni.

Kakšen je zate idealen prvi zmenek?

Spontan zmenek v naravi, kjer koli v naravi, ki vključuje kako športno aktivnost, konča pa se s sproščeno večerjo ali piknikom. Nisem človek za sedenje ob kavi ali v kinu.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

Načeloma nimam zadržkov, ni pa mi prijetno poslušati vseh (ne)mogočih zgodb o bivših. In ne maram na dolgo in široko razpredati o preteklih šovih, ki sem se jih udeležila. Te zanimam zaradi neke ‘popularnosti’, slave, ali te zanimam jaz kot oseba?

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne?

V pravljici sem prebrala, da je treba poljubiti veliko žabcev, preden najdeš pravega. Samo poljub je, pa vendar lahko razkrije veliko o tem, kako se ujameva. Zato da, konec koncev je samo poljub.

Kaj pa zmenkarije pred kamero? Bo kaj treme?

Definitivno bo trema zaradi kamer in staršev, ki bodo gledali. In seveda občutek, da te ostala dekleta opazujejo. Upam, da se mi bo uspelo sprostiti, uživati in biti takšna, kot sem.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Ljubosumje, posesivnost, agresija in lenoba – to je absolutni NE v zvezi. Definitivno ne bi šlo, če mu niti malo ne bi bilo do konj. Vse ostalo je stvar komunikacije, kompromisi so poglavitni del zveze. Menim, da nihče v zvezi ne bi smel nečesa ‘pretrpeti’.

Kakšne zveze si želiš na dolgi rok?

Predvsem take, ki bi trajala. Da bi znala komunicirati, ko nastopijo težave in krize, deliti srečo in lepe trenutke, biti avanturistična, raziskovalna in v podporo drug drugemu.

Imaš rada otroke?

Ne morem reči, da jih ne maram.

Koliko otrok si želiš?

Ne želim si jih, vsaj ne svojih. Nimam zadržkov glede posvojitve ali sprejetja njegovih otrok.

O čem si sanjarila, ko si bila še majhna deklica?

Še vedno sanjarim in še vedno imam v sebi majhno deklico, ki sanjari o lastni hiški, velikem hlevu, preživljanju časa na ranču, obdana z naravo, živalmi, osebnim mirom in osebo, s katero bi lahko delila vse to.

Kaj rada počneš v prostem času?

Gledam nogomet in hodim na tekme, obožujem knjige in branje! Rada potujem, raziskujem Slovenijo in svet, grem s psoma v hribe ali s konjem naokoli. Najraje pa se dobim s prijateljico, s katero lahko ure sediva ob kavi in debatirava o življenju.

Naš Sanjski moški ima zelo rad šport. Se ukvarjaš kaj s športom? S katerim in zakaj ravno s tem?

Obožujem šport kot aktivnost in kot mojstrsko modrovanje na kavču pred televizijo. Jahanje je absolutno na prvem mestu in je bolj življenjski slog kot samo šport. Hoja v hribe, joga oziroma raztezne vaje, sprehodi in pohodi, adrenalinski in pustolovski parki, morske avanture, pa seveda sekanje drv, prekopavanje vrta, čiščenje hleva, urejanje kopit... Ljudje sicer pravijo, da je to delo, moje telo pa pravi, da je kar šport.

Kaj v življenju najbolj ceniš in zakaj?

Življenje kot tako in vse lekcije in izkušnje, s katerimi se razvijam in rastem.

Ali kuhaš?

Veliko kuham, obožujem kuhanje, obožujem hrano, ki jo skuham, in hudičevo sem hvaležna telesu, da vse to kar dobro prenaša in ne nalaga odvečnih kilogramov.

Kako so domači reagirali, ko si povedala, da si se prijavila v ta šov?

Mami in "nana" sta navdušeni! Oče in očim malo manj ...

Najljubša knjiga? Zakaj?

Črni lepotec. Knjiga je bila napisana zato, da bi lahko ljudje bolje razumeli konje in ne bi nanje gledali zgolj kot na sredstvo za zaslužek (napisana je bila v času pred avtomobili) Vsakič, ko sem jo znova prebrala, sem jo brala z drugačnimi očmi, vsakič bolj sem razumela pomen spoštovanja, zaupanja, sodelovanja, prijateljstva. Verjetno sem jo prebrala več kot 100-krat.

Veliko deklet sanjari o poroki. Kakšne poroke si želiš?

Definitivno si želim konjarsko poroko v lepi, dolgi obleki, ki ne bo bela (bela res ni praktična), v krogu bližnjih, oseb s katerimi se oba rada druživa in ki niso tam samo zato, ker se spodobi in bi morda bili užaljeni, če ne bi bili vabljeni. Veliko dobre hrane, pijače, ne pretirano kičast ambient, dobra glasba in moški, s katerim bi si želela deliti življenje do smrti.

In poročna obleka? Kakšne si želiš?

Dolgo, tesno oprijeto ob telesu z razporkom ob obeh nogah, s čipkami okoli prsi in odprtim hrbtom.