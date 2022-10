Lara Mlaker

Starost: 23 Kraj: Ponikva Izobrazba/Zaposlitev: model Življenjski moto: Do something today that your future self will thank you for. (Danes naredi stvari, za katere si boš v prihodnosti hvaležen.)

V prvi sezoni si šov zapustila zelo hitro. Kako si letos pripravljena na vse skupaj?

Od lani naprej so se mi odvijale res čudovite stvari. Lahko sem se preizkusila v radio voditeljstvu, bila sem gostja v oddaji, veliko časa sem posvetila sebi in se soočila s svojim atopijskim dermatitisom. Mislim, da mi je življenje dalo še eno priložnost, da se pokažem in mislim, da sem zdaj bolj pripravljena kot lani.

Zakaj si se odločila ponovno sodelovati?

Lani sem doživela ne kaj preveč luštno situacijo in sem rekla, da ne želim imeti takšnega spomina na ta dogodek in da grem še enkrat, eno leto kasneje.

Kakšen moški je zate sanjski moški?

Je tisti, ki mu male stvari gredo dobro od rok, je pozoren, ki ima čut za žensko, svoje ambicije in vizije, je inteligenten, da se lahko od njega vsak dan nekaj novega naučim, športen, pustolovski, inovativen, spontan, skromen in iskren. Vizualno so mi všeč moški, podobni manekenu Marianu Di Vaiu, drugače pa ni nujno, da je temen, niti, da izgleda tako. Moški, ki so ambiciozni, empatični, odločni, racionalni, iskreni, pošteni, odprti in seveda romantični.

Si ljubosumna?

Mislim, da smo vsi vsaj malo ljubosumni. Tudi jaz sem, vendar če ti partner zna izkazovati naklonjenost, si nam s tem ni treba kratiti časa.

Kako gledaš na moške, ki so ljubosumni?

Imajo premalo samozavesti in takšni nimajo kaj početi z ženskami, ki so ambiciozne.

O čem se na prvem zmenku ne pogovarjaš?

O spolnosti.

Si se na prvem zmenku pripravljena poljubiti? Zakaj ja, zakaj ne?

Ne, menim, da je slajši, če lahko o njem najprej igrivo sanjariš in te po nekaj zmenkih preseneti nepričakovano.

Kaj pa zmenkarije pred kamero, bo kaj treme?

Verjetno bo, ker se bom s takšno situacijo srečala prvič.

Ljubezen je kombinacija lepega in tudi malo manj lepega. Kaj si pripravljena pretrpeti in česa pod nobenim pogojem ne bi trpela v zvezi?

Potrpela bi manj preživljanja časa skupaj, če bi oba imela dosti dela in bi naju to in razdalja omejevala. Neiskrenosti pa ne bi pretrpela nikakor.

Imaš rada otroke?

Zelo imam rada otroke.